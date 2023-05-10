健康你我他／灰指甲求醫20年難根治 從貴藥試到偏方

大學住校時不慎感染灰指甲，導致雙腳的趾甲增厚、甲面變色、裂開。這個狀況已經20幾年，我無時無刻都想治癒它。尤其是我的腳丫子很怕熱，夏天到了，我很想穿涼鞋，但是想到美麗的涼鞋配上羞於見人的腳趾甲，令我卻步。

多年來，我不斷的看皮膚科醫師，不管是外用藥或是口服藥都配合醫師指示使用。我去過的皮膚科診所相當多，不論西醫、中醫都看診治療過，好轉後又復發，不勝其擾。後來我轉到藥局、藥妝店、甚至是中藥房自行買藥來塗抹。從便宜的幾百元藥膏，到上千元的抗甲癬油劑，一律來者不拒，不過，還是恢復一段時間後仍復發。

但我不放棄，不斷的上網找尋一線希望，泡醋、泡鹽水、做足浴等都嘗試，然而這些方法只能去除腳臭，並沒有治療作用。

現在網路購物發達，我也禁不住網路上吸引人的廣告，加入號稱保證治好灰指甲老師的LINE，跟他購買貴森森的產品，但仍徒勞無功。

現在我使用的改善方法：每周至少一次用指甲銼刀將厚厚的腳趾甲稍微磨薄，再用溫水泡腳數十分鐘，這樣具有殺菌作用，也可以軟化肥厚的腳趾甲。雙腳泡完，擦乾腳丫子後就可拿一般的指甲剪修剪腳趾甲，最後再抹上治療藥膏。期許未來能戰勝難纏的灰指甲。