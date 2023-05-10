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流感續升溫 腸病毒也進流行期

聯合報／ 記者楊雅棠沈能元／台北報導
國內流感、腸病毒疫情仍在上升中，雙雙創下近年來新高。本報資料照片
國內流感、腸病毒疫情仍在上升中，雙雙創下近年來新高。本報資料照片

新冠肺炎指揮中心解編，世界衛生組織宣布結束緊急狀態，但國內流感、腸病毒疫情仍在上升中，雙雙創下近年來新高。上周門急診類流感就診人次達六萬三四八五人次，為本流感季新高，也是近三年多來最高紀錄；單周腸病毒門急診就醫人數更是六年來最高紀錄，達一萬一二五二人次，超過流行閾值一萬一千人次，正式進入腸病毒流行期。

疾管署副署長羅一鈞表示，近幾周腸病毒就診人次呈上升趨勢，創下二◯一七年以來，同期最高的案例數，代表腸病毒已於上周進入流行期，更有另外增加一例腸病毒七十一型輕症病例，為北部三歲女童。羅一鈞提醒，未來一個月都是腸病毒流行高點，家長和托育機構應加強小朋友衛生防護，並觀察是否出現重症徵兆。

至於上周新增廿八例流感併發重症病例，另二例死亡個案，分別為七十多歲男性、八十多歲女性。疾管署防疫醫師林詠青說，兩名長者皆有心血管疾病及癌症等慢性病史，且未接種本季流感疫苗，就醫時出現雙側肺炎，均感染A型H1N1。流感疫情仍處高點，未來兩周仍可能上升。

羅一鈞說，由於流感冬季沒出現大規模流行，因此出現流行延後的趨勢，加上防疫鬆綁、人潮出遊，因此現在疫情仍在高點。流感疫情未來兩周仍可能上升，之後是否會隨著天氣變熱反轉，有待觀察。

猴痘部分，新增十五例確定病例，包括十四例本土、一例境外移入個案，共計七十九例病例，其中卅七例康復出院，八例住院治療中、卅四例於居家自主健康管理中。

因社區本土猴痘個案單周新增個案人數屢創新高，疾管署日前緊急增購二萬瓶猴痘疫苗，供六萬人次接種，已運抵台灣，羅一鈞說，本周陸續撥配至各縣市衛生局，將於下周提供接種，由各地方政府規畫接種服務，視情況設置社區外展接種站，現行猴痘疫苗意願登記平台則暫時退場。

流感疫苗 腸病毒 疫情

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