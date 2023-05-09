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銘傳大學調查：蠟燭兩頭燒 四成民眾照顧長者壓力甚大

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
銘傳大學和優照護平台合作，正式簽署合作備忘錄。圖／銘傳大學提供
銘傳大學和優照護平台合作，正式簽署合作備忘錄。圖／銘傳大學提供

銘傳大學財務金融學系今年起與國內第三方照服員媒合平台「優照護」合作，雙方進行「高齡照護與高齡金融」調查。調查顯示，高齡照護對台灣家庭挑戰嚴峻，逾六成受訪者對於照顧長者感到有壓力，逾四成更強調壓力很大，主要壓力來源多是照顧、工作蠟燭兩頭燒。

銘傳大學和優照護平台合作，近日已正式簽署合作備忘錄，將持續運用雙方研究及市場實務資源，共同進行市場調研與產學合作相關事宜。雙方也進行「高齡照護與高齡金融」調查，調查內容指出，接近68%的受訪者對於照顧長者感到壓力，超過40%填答者強調壓力很大，甚至有14%的受訪者認為已超過負荷。

調查分析也發現，壓力的來源以情緒壓力和工作照顧兩頭燒是最常見的問題。此外，台灣家庭普遍對於金融資產傳承工具不了解，且集中在保險和生前遺囑，只有不到一半的受訪家庭了解安養信託工具。

銘傳大學財務金融學系主任李修全表示，台灣在2025年即將邁入超高齡社會，人活得老，高齡照護與高齡金融需求越來越重要。目前資產集中在長輩手上，但普遍少消費、省投資，一旦長輩落入失能失智後，對家庭的負擔更重，也容易造成家族之間感情的嫌隙，需要正視並積極探索解決方案。

優照護董事長陳宏益針對調查結果提出「新孝道」主張，身體處於亞健康或衰弱狀態的長輩，並不需要全天候專人照顧，可利用短期照護服務，協助高齡者恢復健康。優照護專注解決長輩的短期照護需求，讓三明治世代不必為了長輩的照護問題，在工作與照護之間兩頭燒，甚至被迫離職。

李修全指出，這次與優照護合作，除了深入地了解高齡人士的金融和照護需求，藉由實務與理論的結合，金融與照護場域的連結，更有助於替高齡金融及照護產業發展提供更多創新解決方案。

銘傳大學 失智 長輩

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