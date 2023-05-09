李斯特菌現身超商 消基會籲檢驗Buffet、速食餐廳生食區

嘉義縣衛生局昨公布2家超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」被驗出不得檢出的「李斯特菌」陽性。對此，消基會今呼籲衛生主管機關應儘速針對超商（市）、飯店、餐廳Buffet的生食區部，甚至提供生食食材如Subway等速食餐廳進行檢驗專案。

消基會說，衛福部食藥署官網指出，李斯特菌症（Listeriosis）是由單核細胞增多性李斯特菌（Listeria monocytogenes）感染產生的感染症，感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況，免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染，或者感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀；然而年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒更可能引發侵襲性感染。

而根據國外案例調查報告，曾發現生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即食肉品等檢出李斯特菌。

消基會表示，針對超商熟食食品檢驗出致病的李斯特菌，消基會呼籲衛生主管機關應全面優先針對源頭製造廠商及其下游鋪貨店家，並全面針對超商（市）、飯店、餐廳Buffet的生食區部，甚至提供生食食材如Subway等速食餐廳速立檢驗專案，針對可能含有李斯特菌的食材進行掃描式檢驗，以確保消費者健康與食用安全。

立夏已過，天氣漸熱，消基會也建議消費者，飲食習慣應盡量熟食（需加熱至72°C以上才可殺死李斯特菌）及謹慎處理食品、避免汙染才是最重要的預防方法。