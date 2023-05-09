「多教練」課程是噱頭 如何選教練？學生數成關鍵

健身教練好難挑，健身證照、學生數多寡都是重要標準！健身教練魏振宇受訪時指出，健身教練一旦超收學生數，就會導致課程時間難以安排，更有健身房對此推出了「雙教練」課程的噱頭。教練彭玟瑋受訪時則說，專業的教練不能只懂健身，也要為不同學生量身打造訓練。

健身房與日俱增

根據財政部營利事業家數統計，台灣健身房家數在2018年時僅有482家，2021年全台健身房的數量已高達817間，每年成長皆超過100家以上。隨著健身熱潮，《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》新制規範也於2022年上路，要求契約必須明確記載服務資訊、終止契約的方式等。

健身教練有四大專業證照，ACE、NSCA、NASM與ACSM，由國際私人機構核發，每一張證照的特色有所不同，具體還可以細分為「私人教練」、「醫學運動」、「特殊族群訓練」等。但健身教練執業只需要體育署的C級證照即可，這些證照只是加分項目。

教練也要讀論文

教學年資8年、現在是自由教練的彭玟瑋指出，C級證照取得其實相對容易，導致健身教練入門門檻相對低，也使得業界教練的專業能力有很大的懸殊。他舉例說，大型連鎖健身房健身課程有一套制式化的標準，包括課程要上什麼、要做什麼事情等，主要考量不要讓客戶受傷，提高安全的保障，相對適合新手。

「但健身教練不能只是懂健身，還需要讀很多研究資料，」彭玟瑋表示，且隨著運動強度增加，需要的專業知識也更多。他舉例說，根據學生運動的需求不同、還有年齡、運動習慣等狀況要考慮，所需要的訓練也不同，如國中棒球員握推的重量，都有相關的研究與數據可以參考。

多教練課程是噱頭

從事自由教練長達11年的健身教練魏振宇表示，如果民眾要挑選健身房教練，首先許多健身房有提供一堂試教課程，等體驗過後才決定是否選擇教練，否則每次買課都多達10、20堂課，選到不適合的教練還需要歷經解約的複雜流程等，貿然選擇反而得不償失。

他透露，有時候會出現教練進行試教，滿意買下課程後，卻因為教練課程的需求，導致真正上課的教練跟試教的教練其實是不同人，所以在簽約的時候一定要問清楚。

標準約15個學生

目前也有許多健身房推出雙教練或三教練的課程，意味著購買健身課程後，有兩到三個教練可以選擇。魏振宇說，其實有更多的教練選擇不一定是好事，因為每個教練的訓練模式不盡相同，且教練長期教導同一名學生比較能就學生的具體狀況，做出課程調整。

他指出，其實這背後的原因可能是健身教練超收學生，因為健身房還是要營利，或儘可能爭取學生，才分配給健身教練，最後導致時間無法配合，才延伸出「多教練」的課程制度，以保持靈活度。魏振宇認為，一個健身教練的學生數大約在15人差不多，並隨教練的安排上下調整，所以學生數量也是選擇教練的重要參考。

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