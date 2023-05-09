醉翁之意不在酒？ 教練遇「桃色業績」嘆：被威脅恐只能忍受

「三個月可變成天菜！」、「買課的話能摸一下嗎？」健身課程攻防花招多！教練彭玟瑋受訪時說，「運動沒有捷徑」，民眾應該訂好健身的目標，並討論時程與強度，才不會因為漂亮的話術就買課程。此外，有不具名健身教練坦言，「健身教練若願意犧牲色相，一定能有更多的學生」。

健身課程灌水？

根據行政院消保會數據指出，自111年4月到今年4月，一整年下來共有高達2954件健身相關的消費糾紛，在所有類型的消費糾紛中為前五多，顯見在購買健身房服務時，仍有不少爭議。

一位不具名，經營私人健身房的教練表示，健身課其實主要就分為三大類：連鎖大型健身房、國民健康中心，與私人教練。他表示，自己也曾在大型連鎖健身任職，健身教練底薪不高，主要收入都來自於上課獎金，課程愈多，能收到的抽成自然愈高。

在這個狀況下，健身教練如果想要賺錢，就要想辦法說服學生購買更多的課程。最不好的狀況就是，其實只需要20堂課的訓練量，被灌水成40堂的課程，民眾在無形之中就被扒了一層皮。

教練曝光健身房黑幕

曾在連鎖健身房工作的教練彭玟瑋透露實際狀況說，當時他有將近30個學生，扣掉週休二日，常常一天要工作長達15小時，那時後就想「身為一個教導他人健康的教練，自己卻過著這種非人生活，心裡其實滿矛盾」，所以他後來決定選擇成為自由教練。

他透露，有些學生會選擇直接跟大型健身房報名課程，這就涉及到資源分配的問題，因為這些學生就是主管分配給教練，這時候要靠誰跟主管的關係比較好，反而不一定就學生需求或者教練專業來分配。

教練也要有業務力

健身教練魏振宇則說，這也是大型健身房的好處，無論如何還是會有一定的學生量，但如果是自由教練的話，起步需要自己去陌生開發，客源相對不穩定。他指出，教練其實跟業務有相似之處，顏值、口條或身材，甚至更勝於專業能力，有些教練成為「業務」教練，因此就會有更多的學生。

他曾建議健身房，「有些教練不僅有專業，還有業務能力；還有些教練比較木訥、但喜歡教課的話，就讓他們各司其職」，只要比較不擅言詞的教練能不斷精進專業，還是能提高自己的聲望，讓學生有更強的信賴感。

桃色業績不持久

然而，一位不具名的教練歎道，有少數購買課程的會員動機很露骨，「學生醉翁之意不在酒，想盡辦法吃我豆腐」，甚至以解約作為要脅，如果教練有業績壓力的話，也只能默默忍受。

「要是健身教練願意犧牲色相的話，一定能有更多的學生，」但該健身教練也坦言，其實對大多數健身教練而言，學生向親友推薦是最大的客源，所以維持專業與良好的服務才是經營的關鍵，不會為了短期的業績，選擇進行檯面下的事情。

健身前先確認目標

彭玟瑋則樂觀的說，畢竟藉健身之名、行吃豆腐之實的學生還是少數，一旦遇到這種狀況，教練也可以拒絕上課，且大部分學生還是想要認真運動。他說，只要保持基本禮儀的話，學生想選又帥又專業的教練，當然是無可厚非。

他說，核心重點還是想要運動的民眾應該訂定好「目標」，只要有目標就能更具體與教練討論時程與強度等，要是民眾沒有明確的目標的話，就比較容易被「三個月展現成果」、「半年變天菜」的漂亮話吸引。彭玟瑋笑著說，「民眾不要那麼貪心，想說短時間就有能顯著改變，運動是沒有捷徑的！」

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