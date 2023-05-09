想短時間變天菜？過度運動恐腎衰竭 醫：健身先做功課

短時間想變「天菜」？小心過度運動傷身！減肥名醫劉伯恩受訪指出，常見的過度運動有兩種，一為短時間大量運動，造成過度換氣，甚至休克的狀況；二是頻繁進行超越身體負荷的運動，導致身體慢性缺氧，損害心肺功能。教練彭玟瑋受訪時也建議，一般民眾每週至少運動三次，且應強弱運動一同搭配，讓身體適時休息。

高強度運動要做熱身

近期運動減肥、健身風潮興盛，劉伯恩表示，有時候會出現「意志力運動」的狀況，意味著民眾在運動過程中，身體其實已經超過負荷，卻保持「再撐一下」的心態，一不小心就出現過量運動的狀況。他呼籲，民眾要進行高強度運動前，一定要先做足功課。

他表示，如果每分鐘心跳頻率達到150到180次、呼吸頻率高過25次，就可能會出現過度運動的狀況，此時因為民眾心肺功能不足，導致過度換氣，出現休克的狀況，更嚴重者可能會有心臟韌帶斷裂而猝死的狀況。

過度運動恐腎衰竭

成大醫院斗六分院腎臟科醫師邱裕桓曾於影片中表示，當骨骼肌因為運動過度、外力、壓迫等原因受到傷害而壞死，骨骼肌纖維膜受到傷害，造成肌肉細胞內的物質大量流入循環血漿中，其中的肌球蛋白會對身體組織產生毒性，並且引發一連串有毒的生化反應，甚至造成致命性的急性腎衰竭。

為了避免短時間過度運動的狀況，他提出呼籲：「運動前應先熱身」、「運動強度與時間不宜突然增加過多」、「運動環境以通風、陰涼為宜」、「身體如有不適，應立即休息，如果有無法緩解的狀況，應及早就醫」。

強弱運動可交替

劉伯恩表示，另外一種過度運動的狀況是，有民眾為了速成減肥，短短幾天內從事大量超過負荷的運動量，不僅沒有減到肥，還對髖關節、心肺功能都造成相當不良的影響。他認為，「運動333守則」的運動量相當適量，1週做3次，每次30分鐘，每分鐘心跳達130下以上的運動，以增強心肺耐力。

彭玟瑋補充，民眾一個禮拜至少要運動三次，但很多人雖然有運動三次，但常常有運動強度不足的狀況，如不少民眾只是在跑步機上散步，也當作是運動。他建議，一般民眾運動頻率不該太過密集，且不一定只有健身可以選擇，可搭配有氧、球類運動等，進行強弱搭配，讓身體能夠適時休息。

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