東非狒狒之死已過逾一個月 林務局明將赴六福村複查

農委會林務局表示，昨(8日)已收到新竹縣政府提交的六福村動物園狒狒區防脫逃改善報告，因此安排5月10日9時30分會同新竹縣政府與學者專家，依據野生動物保育法規定，共同複查狒狒圈養區改善情形，防逃設施及預防脫逃管理訓練工作。

林務局表示，另邀請農委會畜牧處，就狒狒區內的設施及飼養方法是否符合動物福利加以檢視，但這次複查是否開放媒體入園，林務局尊重六福村動物園。

東非狒狒脫逃事件發生已逾一個月，監察委員趙永清、浦忠成與紀惠容主動調查六福村狒狒事件，動保團體金也對監委遞交陳情信，認為六福村應該重視全體動物的福祉。

動保團體也質疑，林務局3月31日邀專家到六福村會勘狒狒展示區已超過一個月，訂定1個月內應完成改善防逃設施等，但至今仍未舉行下一場會勘；林務局傍晚發出聲明，將在明日會同新竹縣政府，以及專家學者，針對六福村狒狒脫逃改善措施計畫進行複查。