午睡太長無益！研究：睡超過「這時間」容易肥胖、糖尿病、心血管疾病
午睡到底該睡多久？近期一項研究指出，午睡太長其實對身體並無益處，不但跟肥胖、糖尿病、心血管疾病有關，甚至還會造成健康風險。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，波士頓布萊根婦女醫院的研究人員進行了一項研究，針對西班牙穆爾西亞地區（Murcia）3275名成年人的午睡習慣進行調查。這份研究已於4月26日發表於期刊《肥胖研究》（Obesity Research）中。
當地人有午睡習慣，通常會在午餐後睡午覺。35%的受試者經常午睡，其中16%的受試者通常會睡30分鐘或更久。研究發現，與白天不睡午覺的受試者相比，午睡時間過長的受試者體重更重、腰圍更寬，血壓較高並且代謝症候群的整體患病率也更高，亦即有更高機率有肥胖、糖尿病、心血管疾病等情形。
專家發現，午睡時間越長與晚餐用餐時間及睡眠時間延後有關，這導致部分受試者午餐攝入量及吸菸量增加，因此更提高了健康風險。研究團隊認為，午睡時間低於30分鐘的受試者便沒有肥胖等代謝症候群的患病風險。不過跟完全不睡午覺的受試者相比，有睡午覺且午睡時間較短的人較不會有血壓升高的可能性。
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