對她的愛值得等待！「母親節+520」一次送，台灣大「mo幣多」優惠超驚喜

今年514母親節檔期，各家百貨優惠紛紛出籠，但有內行的網友發現，「514過完沒幾天就是520，等到520再一次送，豈不是讓媽媽、老婆更驚喜？」更何況，台灣大哥大首屆「mo幣多」會員日即將於520登場，獨家優惠力挺用戶大方示愛不手軟，讓網友直呼：「先hold住，等到520再買，到時價格驚爆、不怕買貴，絕對能收服她的心！」

圖／李清宇攝影

破天荒！首屆台灣大哥大「mo幣多」專屬會員日

誰說只有百貨公司的貴賓才能享受「VIP之夜」？台灣大哥大也開史上先例，首次攜手momo為台灣大哥大「mo幣多」用戶打造專屬會員日。520當天一日限定，「mo幣多」用戶可享有獨家優惠：iPhone 14、Samsung 最新摺疊螢幕手機……眾多3C產品下殺7折起，熱門商品推出限時驚喜價，還有純金打造的momo幣可以帶回家！快到官網一鍵檢核自己是否符合參加資格！

圖／截圖自活動官網

台灣大哥大自2020年推出「mo幣多」獨門專案，每月提供用戶獨享momo幣回饋，例如「mo幣多門號方案」每月除了固定回饋最高400元momo幣，用戶在momo購物網消費滿額，次月最高再回饋750元momo幣，合約期間24個月最多可享27,600元。1元momo幣如同1元現金，除了可用來購物，還可抵用電信帳單，深受用戶喜愛，被網友評為「網購族的福音」、「折抵電話費很實用！」

購物爭霸送黃金，熱門商品驚爆價

為了讓「mo幣多」用戶享受更精緻的服務體驗，台灣大哥大與眾多知名品牌強強聯手，祭出熱門商品下殺優惠，別出心裁打造VIP會員專屬Shopping Day，提供「mo幣多」用戶獨家優惠和尊榮禮遇，最大亮點活動「購物爭霸終極10強送黃金」，當日momo全館累積消費金額最高前10名，免抽直接送純金9999 黃金momo幣，將虛擬momo幣實體化還有銘刻限量編號，極具收藏價值！且黃金禮遇不手軟，最高純金一兩重，價值10萬元，挑戰回饋最好的給用戶。此外當日消費金額只要滿3000元，即可參加「黃金夾夾樂」，不僅有機會夾到2錢的黃金momo幣，也有虛擬momo幣等你夾，共有1千多個獎品名額豪氣大放送。

圖／李清宇攝影

「mo幣多」會員還獨享熱門商品超值價，如原價38,400元的iPhone 14 Pro(256GB)，只要35,712元，省下來的2千多元，剛好可以帶媽媽、太太去吃大餐！原價56,888元的三星旗艦摺疊機Galaxy Z Fold4 (12GB/256GB)，「mo幣多」用戶享75折只要42,666元，現省超過1萬4千元；台灣大電信獨賣的Google Pixel 7 (8GB/128GB)，原價18,990，「mo幣多」用戶享現折4,000元，現在幫太太換新手機最划算！除了手機以外，還有多款3C配件、平板電腦、生活居家及美妝保養等熱銷商品，將於520會員日活動當天不定時推出驚喜價，寵愛媽咪、犒賞自己，正是時候！

圖／李清宇攝影

媽的多重禮物！「mo幣多」會員現省最多43%

今年母親節，就跟著520「mo幣多」會員日，尋找「媽的多重禮物」，把最愛的她寵到天邊！台灣大哥大用戶可至官網檢核，確認自己是否為「mo幣多」會員；新用戶於5月17日前新申辦、續約，並綁定momo會員編號，即可參加「mo幣多會員日」，會員現省最多43% (momo卡回饋最高8%+520單日優惠最多30%+「mo幣多」專案消費滿額回饋5%)，多重回饋讓你買越多賺越多！

在momo購物網消費，還可以選擇在台灣大哥大直營門市「到店取貨」，方便快速、取貨時間更有彈性，讓你花得聰明、省更多，輕鬆打造最完美的母親節獻禮。

官網連結：https://reurl.cc/rLyGl4