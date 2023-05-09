三年來首起茲卡病毒感染個案 夫妻遊馬爾地夫確診

三年來首見境外移入茲卡個案且造成家庭群聚。疾管署公布首2例境外移入確定病例，為北部30多歲本國籍男性及女性，4月19日至26日一同前往馬爾地夫旅遊，返台後相繼出現發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛，經檢驗確診為茲卡病毒感染症。由於同行者均無症狀，恐因於馬爾地夫遭蚊蟲叮咬感染後，再經性行為造成家庭群聚。

疾管署防疫醫師林詠青表示，北部30多歲本國籍男性及女性（案1及案2)為家人，4月19日至26日一同前往馬爾地夫旅遊。返台後案1於4月27日起陸續因發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等症狀就醫，經醫院通報檢驗確診為茲卡症。案2於5月1日也出現症狀，並檢驗為確定病例。目前2名個案均已出院，同行者均無症狀。

林詠青表示，茲卡病毒在2016年曾出現全球大規模傳染，東南亞、南美洲則有持續流行疫情。案1入境有發燒症狀，且症狀與登革熱類似，因此當時採檢登革熱為陰性，因而加驗屈公病及茲卡病毒。後同行家人出現疑似症狀，經檢驗確診。

林詠青表示，茲卡的症狀和登革熱類似，但較為輕微，主要因蚊蟲叮咬感染；但也可能透過性行為、母嬰垂直感染或輸血感染，潛伏期約3至14天。地方衛生單位已針對個案活動地進行孳生源調查與清除，並給予個案衛教。

一般成人感染茲卡病毒後症狀雖輕微，但孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，因此提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另應落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。

我國自2016年迄今共確診28例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，分別為越南及泰國各6例、緬甸及馬來西亞各3例、菲律賓及馬爾地夫各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。2016年累計13例，2017年至2022年每年均為5例以下；今年個案是自2021年來首起。

鄰近東南亞國家中，泰國疫情持續，今年截至第17周累計48例，高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過7千例，以南美洲巴西逾6千例報告數為多，惟低於去年同期，瓜地馬拉、貝里斯疫情也嚴峻。

基於國內新增2例自馬爾地夫移入之茲卡病毒感染症病例，當地可能具環境暴露風險，疾管署自今年5月8日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），目前我國列為第一級注意(Watch)之國家有88國，列為第二級警示(Alert)國家有1國。

民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。