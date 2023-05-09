新冠疫情五項指標都上升 羅一鈞：7月初前都緩升

新冠肺炎指揮中心上周已解編，世衛組織（WHO）也於5月5日宣布解除緊急狀態。但疾管署副署長羅一鈞表示，併發症趨勢、住宿式機構陽性率等五項指標都在上升，預期到7月初新冠肺炎疫情都會呈現緩升趨勢。另外，變異株也出現轉換趨勢，預期XBB變異株可能會取代現行的BA.2.75。至於照護機構、救護車口罩令有望鬆綁，但仍要討論。

疾管署統計，近7日（5月3日至9日)每日平均新增116例本土併發症確定病例，較前7日（4月26日至5月2日）日增114例略升約2%。上周(4月30日至5月6日)平均每日新增15例死亡，也較前一周略增。死亡個案中，95%具慢性病史、68%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。

另上周定序121例確定病例，包括70例本土和51例境外移入個案。本土個案包括35例BA.2.75、29例XBB（含8例XBB.1.5，以及8例XBB.1.16）、3例BA.5、2例BQ.1、1例BA.2。51例境外移入分別為43例XBB（含17例XBB.1.5、13例XBB.1.16）、7例BA.2.75、1例BA.2。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75、占61%；其次為XBB、占28%及BQ.1、占7%。羅一鈞表示，XBB占比已出現穩定增加趨勢。WHO雖然已宣布結束緊急狀態，疫情沒有消失，加上變異株正處於轉換階段，可能出現重複感染情形。另也呼籲長者、慢性病者若有出現疑似症狀，可自行快篩檢驗，陽性儘速就醫，經醫師評估給予抗病毒藥物。

WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株占比約82.3%，以XBB.1.5為多(46.7%)，另XBB.1.9.1(10.7%)、XBB.1.16(5.7%)占比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

另今天上午衛福部也已召開第一次新冠肺炎聯繫會報，羅一鈞表示，會中主要針對物資、醫療資源等進行後續盤點。另針對原訂維持到5月31日的醫療機構、救護車口罩令，目前初步討論若疫情狀況沒有太多變化，照護機構、救護車的口罩令不會維持，但醫療機構、醫事機構還要進行討論。

目前全球新冠肺炎病例住院數及死亡數均下降，多數人已具有免疫力，但病毒仍持續變異且有高度不確定性，WHO建議各國應轉為長期管控，並整合新冠病毒及其他呼吸道病毒監測網絡，及將新冠肺炎疫苗納入國家常規疫苗接種計畫。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種以獲得免疫保護力。