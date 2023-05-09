國籍航空首創 華航添加永續航空燃油載客飛行

天合聯盟SkyTeam發起第二屆「永續飛行挑戰 The Sustainable Flight Challenge (TSFC)」，中華航空宣布以5月22日台北往返新加坡的CI-753/754航班作為永續示範，並於新加坡回程添加永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），為首家宣示於載客時添加永續燃油飛行的國籍航空公司，寫下台灣運輸業永續發展的重大里程碑。

中華航空表示，2017年即領先國內航空同業，於A350-900新機飛渡添加永續航空燃油，加上2021年開始引進新世代節能客機A321neo至今，已有15架新機飛渡添加永續航空燃油，為台灣首家具相關作業與實務經驗的航空公司。

今年華航二度執行永續示範航班，特別規劃首度於載客航班添加10%的永續航空燃油，這項台灣航空業的創舉展現華航致力永續發展的承諾，以實際行動領航飛向淨零碳排的天空，凸顯華航ESG優異成績傲視全球，積極邁向2050年淨零碳排目標，七度入選「道瓊永續指數 DJSI」新興市場成分股，名列全球航空產業第一名。

天合聯盟於去年首度舉辦「永續飛行挑戰」，邀請會員航以友誼性競賽的方式，展現對環境最友好的營運，持續促進永續發展，華航首創百項環保與減碳作為，榮獲「最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）」及「最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）」雙料大獎。

華航指出，今年再度參與永續示範航班活動，從各個方面規劃對地球友善的飛行，其中台北出發的機上餐點，提供蟬聯兩年米其林綠星殊榮的「陽明春天」獨家蔬食料理，鼓勵所有旅客預選以在地當季食材烹調的「空中旅人純淨蔬食」，豪華商務艙主菜為「三杯杏鮑菇佐清香桂圓飯」，豪華經濟艙與經濟艙則推出「紅燒植物肉薑黃飯」，華航期盼與旅客攜手成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄，用食物減緩氣候變遷，幫助地球降溫，守護環境也守護健康。

華航誠摯邀請旅客共同響應環保作為，人人的一小步，都是航空產業的一大步，包括自備環保餐具、環保杯及環保袋等物品，隨手落實減塑行動，也可使用便捷的網路自助報到及電子登機證，並於行程前先在「華航雲端書坊」下載自己喜愛的刊物，享受輕鬆閱讀樂趣與數位化服務，還能減少紙張的耗用。