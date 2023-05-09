勇敢切乳抗癌 嘉基醫美術後柔軟如常重建自信

34歲蔡小姐被診斷左側乳房侵襲癌，到嘉義基督教醫院乳房中心及醫學美容中心就診，為年幼子女決定接受雙乳切除抗癌。今天她以自身經驗說明抗癌過程，在醫美協助下手術後雙側乳房大小及柔軟度如手術前，生活起居如常，讓她重拾自信美麗。

蔡小姐表示，開始得知乳癌診斷時相當震驚，更對手術充滿恐懼，同時擔心手術後護理及治療無法勝任。但想到自己的家庭及孩子，決定與嘉基醫療團隊建立信任關係。

嘉基醫美團隊建議於雙乳切除手術同時接受腹部自體皮瓣重建手術（深下腹動脈穿通枝腹部皮瓣），手術包含雙側全乳房切除、取得腹部皮瓣、雙側腋下顯微血管吻合、雙乳及腹部傷口縫合等步驟，配合一般外科、整形外科及麻醉科，經過11個小時後手術順利完成，蔡小姐也在7天後順利出院，治療至今近5年都沒有復發及其他問題，可以陪著孩子開心地成長。

嘉基醫美中心主任陳坤翰表示，嘉基整形外科與乳房外科團隊緊密配合，在乳房外科醫師執行全乳房切除及腋下淋巴結廓清手術的同時，以保留腹直肌的方式取得深下腹動脈腹部皮瓣，接著整形外科團隊會在腋下尋找可供接合的動靜脈，再將腹部皮瓣修剪至適當大小形狀後，置入胸部缺損處，再行顯微血管接合手術，待測試血管通暢無阻塞，再將腹部及胸部傷口縫合。

患者術後3天即可嘗試下床活動，大約7天出院，除腹部傷口前２周較緊繃，其他生活機能如常，後續放射線治療及化學治療也與未重建者沒有差異，所以腹部自體皮瓣重建是乳癌患者在接受全乳房切除時優質的選擇。該項手術適用於絕大部分接受全乳房切除的患者，除腹部組織不足或血管血液疾病患者外。針對懷孕生產或腹部脂肪囤積的患者，取得腹部皮瓣即同時是腹部整形手術，可一舉減少腹部鬆弛的狀態。

陳坤翰表示，世界衛生組織將乳癌歸類於可治癒疾病，且女性乳癌長年居女性癌症第1名，所幸台灣在政府大力篩檢及醫療進步的環境下，國內乳癌5年的存活率可高達90%以上，在乳癌診斷後的治療，包含手術切除、放射線治療、化學治療及賀爾蒙治療等。手術切除仍是乳癌主要治療手段，除特殊情況之外，以全乳房切除為主。

乳房是非常重要的女性性別特徵，對於女性身心靈健全有不可或缺的地位，且在全乳房切除後，會因缺損導致肩部活動不順及穿衣不方便是很顯著的。醫療副院長陳煒表示，嘉基自2012年開始執行腹部自體皮瓣手術，提供雲嘉南地區女性在全乳房切除後重建的選擇，迄今已超過200例，成功率達99.5%，不亞於醫學中心及全世界各大乳房重建中心。