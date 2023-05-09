流感增28重症、2死 羅一鈞：未來兩周疫情仍可能上升

國內流感疫情持續，上周新增28例流感併發重症病例，另新增2例死亡個案，為70至80多歲的長者，為一男一女。疾管署防疫醫師林詠青今天表示，兩名長者皆有心血管疾病及癌症等慢性病史且均未接種本季流感疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情未來兩周仍可能上升，未來是否會隨著天氣變熱反轉，仍有待觀察。

羅一鈞表示，由於流感冬季沒有出現大規模流行，因此出現流行延後的趨勢，加上防疫鬆綁、人潮出遊，因此現在疫情仍在高點。

林詠青表示，上周新增28例流感併發重症病例，包括24例A型H1N1、4例A型H3N2，年齡介於未滿10歲至90多歲，為20例男性、8例女性，發病日介於4月14日至5月6日，其中19例具慢性病史， 23例未接種本季流感疫苗。

新增2例死亡個案，年齡介於70至80多歲，為1例男性、1例女性，發病日介於4月14日至24日，分別有代謝性疾病、心血管疾病及癌症等慢性病史且均未接種本季流感疫苗。

一開始症狀以發燒、咳嗽為主，但發病後2至7天出現呼吸喘、意識狀態改變等重症症狀，急診就醫發現都已出現雙側肺炎，且檢驗流感陽性，均感染A型H1N1。後因併發肺炎、敗血性休克，住院2至7天皆因併發症，治療後未改善，於5月初病逝。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達 6萬3485人次，較前一周上升7%，整體趨勢上升且高於2020至2021年同期。社區流行A型流感，近4週合約實驗室分離出流感病毒以A型H3N2為主，但A型H1N1檢出增加，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動，仍未趨緩。

本流感季自去年10月1日起截至今年5月8日流感併發重症病例累計155例，包括95例A型H3N2、54例A型H1N1、2例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多、占46%，86%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史；其中死亡22例，包括17例A型H3N2、4例A型H1N1、1例B型，82%未接種本季流感疫苗，均具慢性病史。