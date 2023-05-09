猴痘本土+14創新高！2萬瓶疫苗抵台 預計下周開打

國內新增15例猴痘確定病例，包括14例本土、1例境外移入個案，其中14例為本國籍男性、1例為外國籍男性，居住縣市為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市。疾管署副署長羅一鈞表示，緊急增購的2萬瓶疫苗、約6萬人次，已於昨晚運抵台灣，將於本周撥配至各縣市衛生局擴大疫苗接種服務使用，下周開打。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，猴痘個案皆為男性，年齡介於20多歲至40多歲，個案居住縣市為北部9例、中部5例、南部1例。發病日介於4月15日至5月3日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月2日至5月7日確診。

經疫調匡列相關高風險接觸者15名，已進行衛教並自我健康監測21天。我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診79例病例，包括69例本土及10例境外移入，其中37例已康復，8例仍住院治療中、34例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月8日共計完成2萬5255人疫苗接種服務，符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種2萬4528人。

羅一鈞表示，第三階段接種服務預計下周開始。由於第三階段疫苗接種作業，疫苗可供應量較多，經綜合評估且與衛生局研商後，由縣市衛生局因地制宜針對符合接種對象需求安排多元接種服務，其中符合近6個月曾有高風險性行為的民眾，可依各縣市衛生局的接種規劃，直接至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。

衛生局也將視需要設置社區外展接種站提供接種服務。詳細可預約接種醫療院所服務資訊等，將於下周二記者會說明。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。