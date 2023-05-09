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搭高鐵可用智慧手錶感應進站 訂取退票仍須使用手機App

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布即日起開放旅客使用智慧型手錶感應條碼進站搭車。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司宣布即日起開放旅客使用智慧型手錶感應條碼進站搭車。圖／台灣高鐵提供

因應科技發展趨勢，台灣高鐵公司宣布即日起推動「T-EX行動購票」App全新體驗服務，開放旅客使用智慧型手錶（Smart Watch）感應條碼進站搭車，但訂票、付款、取票、退票等服務，仍須透過手機版App來執行。台灣高鐵表示，繼智慧語音訂票功能後，本次推出智慧型手錶感應進站，盼為旅客帶來更人性化乘車體驗。

台灣高鐵表示，使用智慧型手錶旅客日間增加，因此推出「T-EX行動購票」App服務，旅客可在智慧型手錶上（需先與手機完成配對）同步安裝「T-EX行動購票」App，再利用手錶上的「今日車票」功能開啟車票QR code，就可感應條碼進站搭車。手錶版「T-EX行動購票」App還具備直接查詢「高鐵時刻表」功能，並可同步接收高鐵推播通知。

台灣高鐵提醒，使用手錶版T-EX各項功能與服務時，請先確認手機與手錶版的「T-EX行動購票」App均已同步更新至6.55以上版本；智慧型手錶的主要功能為輔助手機使用，故相關票務服務仍須透過手機版APP介面來執行，若單獨安裝手錶版App，又或手錶未與手機連線時均無法使用；旅客搭乘期間若遇查驗票或至車站窗口辦理票務作業時，仍請出示原手機票證。

高鐵自2011年推出「T-EX行動購票」App以來，迄今下載量已逾1350萬次，2022年持手機票證進站搭車的旅客更超過1400萬人次。台灣高鐵表示，秉持「創新科技」結合智慧服務經營理念，持續強化T-EX功能應用與設計，繼2022年新增智慧語音訂票功能後，這次再推出智慧型手錶感應進站輔助功能，盼滿足旅客多樣化的行動購票需求及便利乘車體驗。

台灣高鐵公司宣布即日起開放旅客使用智慧型手錶感應條碼進站搭車。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司宣布即日起開放旅客使用智慧型手錶感應條碼進站搭車。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司宣布即日起開放旅客使用智慧型手錶感應條碼進站搭車。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司宣布即日起開放旅客使用智慧型手錶感應條碼進站搭車。圖／台灣高鐵提供

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