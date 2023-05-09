搭高鐵可用智慧手錶感應進站 訂取退票仍須使用手機App

因應科技發展趨勢，台灣高鐵公司宣布即日起推動「T-EX行動購票」App全新體驗服務，開放旅客使用智慧型手錶（Smart Watch）感應條碼進站搭車，但訂票、付款、取票、退票等服務，仍須透過手機版App來執行。台灣高鐵表示，繼智慧語音訂票功能後，本次推出智慧型手錶感應進站，盼為旅客帶來更人性化乘車體驗。

台灣高鐵表示，使用智慧型手錶旅客日間增加，因此推出「T-EX行動購票」App服務，旅客可在智慧型手錶上（需先與手機完成配對）同步安裝「T-EX行動購票」App，再利用手錶上的「今日車票」功能開啟車票QR code，就可感應條碼進站搭車。手錶版「T-EX行動購票」App還具備直接查詢「高鐵時刻表」功能，並可同步接收高鐵推播通知。

台灣高鐵提醒，使用手錶版T-EX各項功能與服務時，請先確認手機與手錶版的「T-EX行動購票」App均已同步更新至6.55以上版本；智慧型手錶的主要功能為輔助手機使用，故相關票務服務仍須透過手機版APP介面來執行，若單獨安裝手錶版App，又或手錶未與手機連線時均無法使用；旅客搭乘期間若遇查驗票或至車站窗口辦理票務作業時，仍請出示原手機票證。

高鐵自2011年推出「T-EX行動購票」App以來，迄今下載量已逾1350萬次，2022年持手機票證進站搭車的旅客更超過1400萬人次。台灣高鐵表示，秉持「創新科技」結合智慧服務經營理念，持續強化T-EX功能應用與設計，繼2022年新增智慧語音訂票功能後，這次再推出智慧型手錶感應進站輔助功能，盼滿足旅客多樣化的行動購票需求及便利乘車體驗。