台大雲林分院引進機器手臂　累計病例全亞洲最高受邀美國發表成果

不少老人都有排尿障礙卻羞於就醫，經常延誤治療，台大醫院雲林分院特聘泌尿權威余宏政教授，成立排尿障礙中心，以錄影尿動力學的檢查方式，進行精準診斷，加上四年前引進紳漢（Senhance）機器手臂讓手術過程更加精準，累計病例為全亞洲最高，日前受邀到美國泌尿科醫學會年會發表成果。

雲林縣老年人口全台第二高，許多老人都有泌尿問題或排尿障礙，台大雲林分院前院長黃瑞仁及現任院長馬惠明力邀在台北總院退休的泌尿權威余宏政教授，以特聘主治醫師身分加入雲林分院泌尿科陣容，並延攬新生代泌尿科女醫師洪梵菁，建立排尿障礙中心，。

余宏政今天分享，雲林縣的泌尿科患者延誤就醫比例高，很多患者就醫時已經影響到腎臟功能，或是女性多部位脫垂嚴重，其實雲林分院的設備完善、團隊堅強，在地患者不必遠赴外地求醫，有任何不適都應該盡早就醫。

他指出，過去攝護腺癌手術不少患者會使用達文西機器手術，但費用高昂，雲林分院四年前引進紳漢（Senhance）機器手臂，除了傷口小、併發症少恢復期也很短，與達文西機器手術不同的地方，在於觸覺回饋系統，可讓醫師在撥離組織時更輕巧、更安全，而費用比達文西機器手術便宜一半，大大減輕一般民眾負擔。

泌尿部主任黃士維表示，目前雲林分院運用紳漢（Senhance）機器手臂手術進行攝護腺根除手術的病例成果是全亞洲最高，日前受邀到在芝加哥舉行、世界最權威的美國泌尿科醫學會年會中口頭發表。

黃士維說，泌尿科門診中有將近四成患者有排尿障礙，現在已經有很多先進的治療武器，可以錄影尿動力學的檢查方式，進行精準診斷，紳漢機器手臂手術也能運用在骨盆底重建，適合較年輕有性生活需求、陰道頂部或是多部位脫垂的婦女患者，手術傷口小，恢復期也短，也有提供電磁機和磁波椅提供給需要保守治療的患者。