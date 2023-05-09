吃了有毒莓果該怎麼辦？ 醫師提3招防A肝

日前有賣場販售的綜合莓和冷凍藍莓被驗出A肝病毒，近來嘉義醫院接到嘉義鄉親電話詢問吃到有問題的莓果該怎麼辦？嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，如有症狀就盡速就醫檢查。並提醒注重飲食衛生、良好衛生習慣、注射疫苗3招防A肝。

綜合莓和冷凍藍莓被驗出A肝病毒，引發大家關切，嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，A型肝炎通常比較容易發生在世界上衛生環境差的地方，台灣近期的感染率已經降到很低，感染A型肝炎後，可能出現的症狀包含，發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A型肝炎的致死率約千分之三，造成死亡的情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。

醫師陳詩典表示，A型肝炎從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，建議如有症狀就盡速就醫檢查。他提醒預防A型肝炎可以從以下三個地方著手。

一、注重飲食及飲水衛生：由於A型肝炎是經由腸胃道傳染，在飲食上多加注意是預防A型肝炎的最好方法，如切勿生飲、生食，由於A型肝炎病毒有「怕熱」的特性，建議食物或飲水一定要完全煮沸，才能使病毒失去活性。

二、保持良好的個人衛生習慣：經常洗手、注意環境衛生。A型肝炎病患的排洩物應謹慎處理、餐具應分開使用，徹底清洗。