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吃了有毒莓果該怎麼辦？ 醫師提3招防A肝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，如有症狀就盡速就醫檢查。圖／衛福部嘉義醫院提供
嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，如有症狀就盡速就醫檢查。圖／衛福部嘉義醫院提供

日前有賣場販售的綜合莓和冷凍藍莓被驗出A肝病毒，近來嘉義醫院接到嘉義鄉親電話詢問吃到有問題的莓果該怎麼辦？嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，如有症狀就盡速就醫檢查。並提醒注重飲食衛生、良好衛生習慣、注射疫苗3招防A肝。

綜合莓和冷凍藍莓被驗出A肝病毒，引發大家關切，嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，A型肝炎通常比較容易發生在世界上衛生環境差的地方，台灣近期的感染率已經降到很低，感染A型肝炎後，可能出現的症狀包含，發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，數天之後發生黃疸。A型肝炎的致死率約千分之三，造成死亡的情形多半為猛爆性肝炎，通常發生於老年患者或有慢性肝病患者。

醫師陳詩典表示，A型肝炎從感染到發病，其潛伏期約為15至50天，建議如有症狀就盡速就醫檢查。他提醒預防A型肝炎可以從以下三個地方著手。

一、注重飲食及飲水衛生：由於A型肝炎是經由腸胃道傳染，在飲食上多加注意是預防A型肝炎的最好方法，如切勿生飲、生食，由於A型肝炎病毒有「怕熱」的特性，建議食物或飲水一定要完全煮沸，才能使病毒失去活性。

二、保持良好的個人衛生習慣：經常洗手、注意環境衛生。A型肝炎病患的排洩物應謹慎處理、餐具應分開使用，徹底清洗。

三、注射A型肝炎疫苗：抽血檢驗本身若沒有保護性的IgG anti-HAV抗體，建議注射A型肝炎疫苗。年輕人多未曾施打疫苗，無抵抗力，應多加小心尤其是必需要前往A型肝炎的疫區時，可自費施打疫苗提升保護力。現在使用的A型肝炎疫苗效果很好，也相當安全。完整的A型肝炎疫苗注射為2劑，第1劑注射完後，需間隔6個月再注射第2劑。

嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，提醒注重飲食衛生、良好衛生習慣、注射疫苗3招防A肝。圖／衛福部嘉義醫院提供
嘉義醫院肝膽胃腸科醫師陳詩典表示，提醒注重飲食衛生、良好衛生習慣、注射疫苗3招防A肝。圖／衛福部嘉義醫院提供

肝炎 疫苗

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