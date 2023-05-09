大專生飲酒多因朋友聚會 國健署調查：近4成1個月內飲酒1成4喝過量

衛福部國健署111年大專校院學生健康行為調查，大專生過去30天內飲酒率，由109年44.2%降至111年38.45%，過去30天內飲酒過量率（曾經一次喝6杯或6杯以上的酒）由109年20%降至111年14.39%、降幅近3成（28%），雖比率下降，顯示大專生常有機會接觸到酒類飲品，國健署提醒，飲酒恐增加罹患傳染病風險，甚至罹患癌症，飲酒帶來的健康危機不容輕忽。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，根據調查，大專生過去一年曾飲酒率為67.76%，過去30天內飲酒率為38.45%，值得注意，大專生過去30天內飲酒過量比率達14.39%，男性為16.42%、高於女性12.61%。最常的喝酒場合，則以朋友聚會72.79%居多，其次為家人團聚41.1%、覺得開心23.46%、及想犒賞自己21.59%。

世界衛生組織（WHO）指出，酒精是一種具有毒性和精神作用的成癮性物質。許多研究指出，酒精對中樞神經系統、消化系統及心血管系統有毒性作用，且酒精飲料中所含之乙醇為第一類致癌物質，亦會抑制免疫力，增加罹患傳染病（包含結核病、愛滋病）風險。

研究顯示，台灣近半人口喝酒會臉紅，此為缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異。

此外，乙醛也會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。

劉家秀指出，為響應台灣無酒日（5月9日）活動，提倡「無酒、節酒、零酒精」的健康理念，呼籲民眾聚餐時儘量減少飲酒量，或以無酒精飲品代替。國健署提供「拒酒5招」扭轉勸酒文化，避免過量飲酒有害健康：

第一招：說喝酒傷身（會起酒疹、會傷肝、會傷胃、醫生說不能喝酒及正在吃藥不能喝酒等）。

第二招：開車來的、怕酒駕臨檢取締、要找代駕麻煩等。

第三招：可用茶、飲料、咖啡代酒陪喝。

第四招：誠實說不喝酒，直接拒絕。

第五招：其他拒酒說法（酒量不好、尿遁、易醉、易吐、不喜歡等）。

根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請千萬不要喝酒。另外，為了避免兒童及青少年接觸酒精飲料，請家長務必做好榜樣，不讓孩子接觸到酒或酒精飲品，也不要在孩子面前喝酒。