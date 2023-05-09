年逾百作物報災損 農委會3年投2.15億建置農業氣象站

即使沒有颱風侵襲，光是今年，就有54項作物公告為天然災害救助，去年更有175項，氣候變遷帶來的乾旱、高溫與低溫，讓農業天然災害成常態；農委會爭取疫後特別預算，3年內投入2.15億元，未來3年與中央氣象局合作，再增建100多個農業氣象站，以靠海邊的養殖區、山坡淺山果樹區為先，提供更精準的農業氣象服務。

農委會今天舉行「農業氣象資訊服務及應用合作」簽約記者會，由農委會副主委陳駿季，以及氣象局長鄭明典代表簽約。

陳駿季表示，農業天然災害救助是消極協助，透過農業保險制度推動，讓農民似到高風險的極端氣候，能夠有所保障，未來的農業保險，希望開發指數型保單，當溫度、雨量達到某一個上限，就啟動理賠，可減少很多現勘的困擾；因此更仰賴精準的氣象資訊提供，未來希望透過氣象資訊站，能夠結合農業保險，讓農業的經營遇到風險時候，能夠透過農業保險保障。

過去因測站距離農業災損位置遠，農業保險理賠常有爭議，鄭明典表示，台灣不大，但是地形非常複雜，地形會影響很多微氣候、或微氣象，尤其在海邊，差距非常明顯，可能是幾度，但保險是數字的，是很確定的；若未來農業保險推動得好，氣象局可以很客觀分析氣象災害的損失額度在哪裡，就可以區分一個重點項目，怎麼來降低損失，建置氣象站外，後續還有很多分析需要做，不是單純的保險。

什麼地方設置農業氣象站會更精準？鄭明典說，「永遠不會滿足」，現在是以現況需求，需要逐年檢討，設定目標已經比以前增加很多，已是大跳級，但希望隨應用更成熟，所有基礎設施要跟著進步。

陳駿季說，很多專業農民自己架設氣象資訊，可以利用氣象資訊盡早做相關作物防範，那對於大面積的豪雨或乾旱，氣象資訊只能告訴現在的實況與熱區，可讓施政更具焦，比如哪裡可以裝設滴灌系統；比如今年南投茶葉乾旱，未來政府對於水資源協助得設施設備，就會以這些地區為主。

陳駿季表示，新設立的農業氣象站，經過與氣象局的盤點，靠海邊的養殖區地區密度低，另外是山坡淺山區，是主要果樹種植地，透過這樣的方式，能建置氣象站會更好；這幾年乾旱也造成森林火災，同樣用熱區概念，至少讓溫度有所紀錄，對森林火災也能防範。