台東航空站跑道工程揚塵嚴重 環保局裁罰10萬元
台東航空站日前進行跑道工程，被地方投訴「工程揚塵嚴重汙染空氣」，縣環保局到場蒐證，經承包營造業者陳述意見後，依空汙法裁罰10萬元；環保局表示，相關營建業主、承包廠商應確實做好防塵設施、維護好空氣。
台東縣環保局表示，去年12月接獲民眾陳情，立即派員到台東航空站跑道工程處蒐證，發現工程刨除路面及車輛運輸過程揚塵瀰漫，聯繫承包商說明陳述意見後，日前依空汙法裁罰10萬元，業者已向環保署提訴願，目前審核中。
環保局指出，111年台東縣施工揚塵陳情案件計53件，約佔環保陳情案件2 %，多採勸導業者即時啟動灑水設施、灑水車，或加強防塵覆蓋措施改善，但仍提醒營建業主，依空汙法規定，營建工程揚塵管制若無適當防制措施，致引起塵土飛揚，公私場所可罰1200元至10萬元，工商廠、場可罰10萬元至500萬元。
環保局指出，依空汙法規定，業者應於工地採灑水、粒料覆蓋設施，車行路徑舖設鋼板、混凝土、瀝青、粗級配及出口設置沖洗設備等抑制揚塵措施，違反者，公私場所可罰2萬元至100萬元，工商廠、場可罰10萬元至2000萬元。
環保局呼籲，民眾發現營建揚塵汙染，可撥免費專線0800-066-666報案，或可透過公害陳情網頁、手機APP公害報報等方式報案，環保局24小時受理。
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