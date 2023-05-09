搭車遇正義魔人嘶吼「戴口罩！」女孩驚嚇反擊 網讚：EQ已經很高

台灣的正義魔人無處不在，只是自以為是的正義往往令人費解。有一名女孩在論壇Dcard上以「沒戴口罩，在公車上被大吼」為題發文，她表示周日那天飄著雨，她去北車補習了一整天，加上生理期第二天，整個人全身都很不舒服，搭公車回家的路又要一個多小時，在心力交瘁下還遇到下面這種「鳥事」讓她非常崩潰！

原PO敘述當時情況，她一上公車就坐在後排滑手機，此時有一位阿伯：「妹妹啊！妳沒戴口罩，妳要戴口罩」，她遲疑幾秒，想說可能阿伯沒更新到新聞，只是好心提醒，便溫柔回覆：「嗯，現在已經解禁囉，除了醫療場所是可以不用戴口罩了」。阿伯態度開始不好：「現在公共場所就是要戴口罩，妳是沒看到大家都戴口罩嗎？」原PO回：「現在除了診所、醫院等醫療機構需要戴口罩，其他地方已經不用戴了」，阿伯語氣加重地說：「妳現在在公共場所，妳就是要戴口罩，公共場所就是要戴口罩」，原PO再度回：「已經解禁了，現在公共場所可以不用戴」，阿伯開始大聲吼：「大家都在戴口罩，就妳沒戴，妳是沒看新聞嗎？妳自己上網看，政府宣布很久了，公共場所就是要戴口罩」。

原PO表示，以上的對話開始無限跳針循環，因生理期真的很不舒服，又一直不斷被吼，很想趕快結束對話，於是她就回應：「先生是你應該看新聞哦！已經宣布解禁了，我剛剛已經說了很多次，現在就是可以不用戴口罩，是你沒常識，應該去看新聞、網路上更新你的資訊。」此時，阿伯就大聲嘶吼說：「妳罵我沒常識，妳憑什麼罵我，妳現在什麼態度，沒常識的是妳耶！公共場所就是要戴口罩，今天是妳有問題，妳沒戴口罩」。

幸好車上有一位好心男出面解圍：「現在就是不用戴口罩，你到底在吵什麼啦！」阿伯生氣：「我講到你了嗎？關你屁事，到底跟你有什麼關係，你湊什麼熱鬧，我是在跟你講話嗎？」好心男：「現在就已經不用戴口罩了，是你有問題耶！」阿伯更加地生氣：「關你什麼事？我是在跟你講話嗎？」好心男也不斷循環和阿伯鬼打牆。原PO覺得這一切很荒謬，只是覺得阿伯很可憐，現在就已經不用戴口罩了，自己沒有更新到資訊，還在這邊大聲亂吼人家。

後來，路人爺爺也出聲：「現在就不用戴口罩了，是你應該多看新聞好嗎？在這邊沒事找人家吵架。」路人阿姨也補充：「4/17就已經解禁了，網路上都寫得清清楚楚，是你的錯你還在那邊大聲說話。」公車司機看不下去也表示：「現在搭公車已經不用戴口罩了。」路人也表示：「對啊！公車司機都說，搭公車不用戴口罩了」，這時，阿伯老婆站起來一副快哭的對原PO說：「妹妹！我們也是好心提醒妳，是一片好意，提醒妳沒有戴口罩，妳有必要這個樣子嗎？」

最後原PO解釋，當時那個阿伯怒氣沖天對著她嘶吼，其實當時自己是感到非常恐懼、害怕，甚至阿伯的手一直激動揮舞著，並且根本沒有要放過她的意思。她承認自己唯一的錯就是說對方「沒常識」，也上網查是有可能公然侮辱，關於這點感到很抱歉，非常謝謝當時幫她的「好心男」及其他有出面幫她說話的人。還有原PO只是想告訴車上其他人，自己沒有做錯事，不想受委屈，吵架不一定要用吼的才會比較厲害。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為女孩抱屈，「一堆這種無知又自以為正義的老人」、「阿伯老婆直接使出裝可憐技能PUA(Pick Up Artist中文翻譯為搭訕藝術家)覺得是妳的錯，隔著文章都能感覺到阿伯在我耳邊大吼」、「拍拍，督丟笑欸(遇到瘋子)」、「阿北應該是智力已經有點退化了，講話一直鬼打牆就是最常見的特徵」、「妳能跟他講那麼多EQ已經很高」、「下次就直接手機搜尋宣布解禁的新聞影片，大聲播放給全公車的人聽，直接大打臉！」、「好好笑，阿伯應該很大聲，好多人幫忙聲援，真的是突然感覺到人間溫暖」。