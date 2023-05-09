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甲狀腺低下誘發黏液水腫性昏迷 死亡率竟達五成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
家屬陪伴奶奶回診檢查，奶奶恢復狀況漸入佳境，不時與醫師比手畫腳開玩笑。記者郭政芬／攝影
家屬陪伴奶奶回診檢查，奶奶恢復狀況漸入佳境，不時與醫師比手畫腳開玩笑。記者郭政芬／攝影

新竹72歲徐姓奶奶日前被發現口齒不清、認不得人、出現幻覺，意識逐漸模糊，緊急送往東元綜合醫院，昏迷指數3，急診室迅速給藥後，送往成人加護病房搶救，與呼吸治療室急救67天，成功救回一命。成人加護病房主任謝宗鑫醫師說，這是極罕見的甲狀腺低下誘發黏液水腫性昏迷，死亡率高達5成。

謝宗鑫表示，奶奶到院時體溫僅32.5℃，明顯失溫，心率、血糖與意識狀態都低於正常值，家屬代述，奶奶50年前因甲狀腺亢進有做過切除手術，身體狀況良好，半年前出現精神狀態下降，睡眠日夜顛倒、腳發黑水腫，但奶奶仍不願就醫治療。

緊急到院當天，急診團隊迅速安排檢查，確診為「甲狀腺嚴重低下」引發黏液性水腫昏迷，同時合併大量的心包膜積水，導致身體代謝降低、認知衰退、器官衰竭、全身黏液性水腫、低溫、低血糖血壓，屬於典型的臨床表現，也是內科極少見、足以致命的急重症。

謝宗鑫說，從1879 年第一例文獻報告至今全世界個案不多，因病程緩慢且個案不多，死亡率仍可高達50%，也因病例少、病程緩慢，容易被忽視，所幸急診科迅速判斷給予甲狀腺用藥，控制住病情，否則再晚送醫，都可能造成憾事。

加護病房團隊接手治療後，使用支持性療法、給予呼吸器、觀察心電圖、控制心包膜積水，內科治療的困難度在於「精準用藥與劑量調配」，考量病人年齡、病史等抽血數值正確給藥，積極的控制癲癇甚至用到麻醉藥，是成功治癒很重要的關鍵。

「67天的生命鋼索，考驗醫療團隊的機智應變！」謝宗鑫說。歷經一個多月的治療搭配氣切手術，治療中期也轉至呼吸治療中心訓練呼吸與脫離呼吸器，雙腳水腫與皮膚乾燥的情況也完全改善，經過呼吸治療師陪伴訓練，奶奶已恢復語言功能，能開口向大家表達感謝。家屬也感謝醫師沒放棄、用心的治療，將媽媽從鬼門關前拉回來。

謝宗鑫叮嚀，甲狀腺低下帶來的病情又快又猛，尤其黏液水腫性昏迷，前期不容易察覺，應長期追蹤與治療。有甲狀腺病史或家族史的族群，若不規則服藥，恐導致體內新陳代謝緩慢、生理反應變遲鈍、虛弱、皮膚乾燥粗糙、嗜睡、言語遲緩、臉部水腫、畏寒、排汗減少等症狀，嚴重者會引起心包膜積水，甚至心臟衰竭，務必謹慎面對。

病人因甲狀腺嚴重低下引發心包膜積水合併黏液水腫，導致身體代謝降低、全身水腫、皮膚乾燥，經過67天的積極治療，水腫和皮膚乾燥的情況已完全治癒。圖／醫院提供
病人因甲狀腺嚴重低下引發心包膜積水合併黏液水腫，導致身體代謝降低、全身水腫、皮膚乾燥，經過67天的積極治療，水腫和皮膚乾燥的情況已完全治癒。圖／醫院提供

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