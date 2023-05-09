糖腎共照計畫首年執行率低 健保署有望提升整合照護費

國內糖尿病、腎臟病患總計高達近500萬人，為照顧糖腎病友健康，衛福部健保署去年三月整併照顧方案，推出「糖尿病(DM)及初期慢性腎臟病(CKD)照護整合方案」，鼓勵醫療院所組成糖尿病、腎臟病跨疾病整合性照護團隊，讓糖腎病友在一次就診中，完成兩項疾病追蹤及照護。該計畫上路一年多來，僅照顧8.4萬人，照護率10.9%。健保署坦言，照護率確實偏低，已進一步研擬改善方案。

健保署副署長李丞華說，「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」為整併90年及100年的糖尿病(DM)及初期慢性腎臟病醫療給付改善方案，額外提供管理照護費及品質獎勵金，鼓勵醫療院所成立整合門診，讓糖尿病、腎臟病患者可以在一次門診就醫，提升疾病照護品質，避免病人頻繁就醫，以延緩病情惡化。

健保署：疫後將加速推動及提升糖腎共照執行率

健保署統計，去年參與計畫醫療院所家數，包括基層診所412家、707名醫師參與，收案5萬4093人；地區醫院72家、301名醫師，收案1萬7258人；區域醫院43家、259名醫師，收案1萬0322人；醫學中心9家、131名醫師，收案3597人。健保署醫務管理組專委陳依婕指出，其中基層診所收案數較多，原因可能是許多基層診所開業為家醫科醫師，可以一次看糖腎兩種疾病，整合比醫院容易。

但去年糖腎共照計畫執行率偏低，李丞華不諱言，該計畫於醫療院所推動確實受到阻礙，首先為去年新冠疫情期間，民眾不敢至醫院就醫，使原有慢性病患者未及時回診、追蹤，甚至是延遲就醫，今年疫情趨緩後，希望加速推動糖腎疾病共照。

其次，以往醫師薪資為看診愈多、領愈多，但糖腎共照模式為一次門診看兩種疾病，醫療院所會少收取一次門診診察費，部分醫師也擔心收入減少不願意配合，或因照顧糖尿病及初期慢性腎臟病的醫師、衛教師可能由不同團隊執行或隸屬不同科室，於照護及衛教作業流程尚待整合。另也可能受到病人不想更換照顧醫師的忠誠度影響，降低病人參與意願。

「糖腎共照執行率偏低，重要原因之一可能是各科別欠缺整合。」李丞華以自身經驗舉例，他最近幾年被診斷出糖尿病，追蹤時拍攝眼底黃斑部檢查，而拿著檢驗影像到眼科就醫，但眼科醫師認為情況「並不嚴重」，未達到視網膜病變程度，可能兩邊會有不同看法及落差，這是目前醫學細分科的困境，仍鼓勵不同科別進行整合。

健保署：為提高整合意願 今年將研擬增加追蹤管理費等

為提高照護率，李承華說，今年已爭取增編預算用於提升照護，讓醫護人員、醫療照護團隊多加投入，「這是重要的」，否則病人就只是一直看病。後續也將討論修訂不足之處，以持續推動共病病人照護計畫，提升照護率，期盼往後不只是延後糖尿病、腎臟病、心臟病、中風、癌症等重要慢性疾病發生，還能降低併發症，延長生命，「希望大家都能活過90歲，這不應該是種奢望」。

陳依婕表示，去年於糖腎共照計畫給予追蹤管理費8700萬元及獎勵金2600萬元，共追蹤8.4萬人，為提升執行率、增加誘因，健保署今年將研擬增加追蹤管理費及整合照護費，提高科別整合意願。

健保署與國健署攜手合作 推動代謝症候群防治策略

為及早介入糖尿病、腎臟病友照顧，健保署與國健署去年起共同推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，由國健署發展代謝症候群標準及防治策略，醫事服務機構找出代謝症候群患者、協助個案追蹤管理、引導民眾健康生活型態，個案追蹤管理相關費用則由健保支應。

陳依婕說，此計畫即針對已有代謝症候群，但尚未罹患糖尿病、高血壓、高血脂三高患者，於疾病前期介入，透過衛教教導民眾如何調整生活型態、飲食習慣，並及早治療，避免病情更加惡化，目前已收案2.3萬人，進一步預防糖尿病、腎臟病。有別於以往，健保署都是給予疾病治療給付，這次為介入早期預防階段。

李丞華指出，許多高血壓、糖尿病疾病約從30、40歲開始慢慢累積，如高血壓容易引起中風，高血脂則易出現心肌梗塞，糖尿病會引發洗腎、視網膜病變，因此，應於疾病初期就要介入控制，而已罹患疾病者必須規律追蹤、治療，「人生十分美好，一定要好好服藥控制」。

目前健保署也與台灣腎臟醫學會合作，參酌國衛院論壇「慢性腎臟病與透析之政策研議」成果報告，研議政策規劃可行性，包括發展安寧透析的專業醫療指標、腎臟病人推動預立醫療照護諮詢(ACP)、慢性腎臟病人多重用藥整合、提高初期慢性腎臟病方案照護率、提高器官捐贈。以及對於腎臟病相關費用納入健保透析總額、腎臟病人全人照護及在宅照護模式等。

健保署更進一步與食藥署合作，提升民眾用藥安全及健康食品的健康認證，落實執行並加強宣傳；國健署會持續強化民眾護腎的健康識能，並培養醫院種子教師，共同從健康知能著手，共同守衛民眾健康。同時對於各界提供之建議及檢討方案修訂，將邀集糖尿病學會、糖尿病衛教學會及腎臟醫學會等學協會提供專業意見參與討論，以符合病人臨床實際照護需求。

2023 GOAL 50+ 糖腎共照跨國高峰論壇

時間：2023年5月13日 (六) 13:30-17:00

地點：張榮發基金會801會議室

主辦單位：中華民國糖尿病學會、聯合報健康事業部

形式：實體論壇，線上同步直播

※本論壇為醫事人員繼續教育積分採認課程，僅提供醫護人員報名參與

積分申請：中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣腎臟醫學會、內科醫學會 (確定通過之學分以各學會公告為主)

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