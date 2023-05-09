周日母親節 吳聖宇：梅雨鋒面通過快閃全台下雨、北台轉涼

首波梅雨鋒面快閃離開，今起各地天氣逐漸穩定轉晴，氣溫也會逐漸升高。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，下波梅雨鋒面周日母親節通過快閃，北台會再轉涼，周六就會慢慢降雨，天氣開始變差。

吳聖宇說，今明兩天受到東北季風影響，強度慢慢減弱，整體空氣偏乾，大部分地方有機會看到陽光。北部、東半部白天高溫逐漸回升，今天白天北部、東半部高溫大約22-24度，中部高溫26-29度，南部高溫可到30度或以上。明天北部、東半部高溫會繼續上升到24-26度，中南部跟今天差不多，高溫在28-30度或以上，南北之間溫差大。

要提醒大家注意的是，今晚到明晨之間在中北部、東半部空曠地區可能有18度上下低溫，夜晚清晨偏涼。

吳聖宇表示，周四、周五台灣附近低層風向轉為偏東風，中高層來自大陸上往東移動出來的水氣略為增加，東半部有局部短暫陣雨，西半部山區午後也有局部短暫陣雨，雨勢不大，天氣會稍微不穩定。北部、東半部白天高溫繼續回升，逐漸上升到27-29度，中部、南部也會上升到30-32度，較為悶熱。

吳聖宇表示，周末鋒面接近、通過，天氣轉差。周六鋒面仍在靠近，各地雲量逐漸增多，降雨也慢慢開始出現。周日母親節當天鋒面通過，各地有陣雨，不排除局部雷雨及較大雨勢出現，不過鋒面過得很快，周日晚間就通過台灣附近繼續東移，降雨趨緩，下周一降雨就會逐漸停下來，天氣趨於穩定。