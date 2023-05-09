大型車事故 連續4年死傷逾萬人

台灣大型車事故連三年破九千件，死傷人數也連四年破萬人，去年九三三二件大型車事故，更比十年前、二○一二年增加近兩成五，然而應透過分析提出解方的交通部卻一問三不知、束手無策；專家認為，要改善大型車事故居高不下的問題，應從道路設計著手，優先改善大型車右轉半徑及直走左轉燈號問題，才能對症下藥。

根據交通部道安資訊查詢網統計，台灣去年九三三二件大型車事故，造成一萬一千零六十四人死傷，本報追查發現，從二○一一年起，大型車事故七四○一件，事故件數卻逐年攀升，雖然二○一七年一度「降至」七七三七件，但二○二○年大型車事故就攀升至九四二一件，且連三年都高於九千件，顯示大型車造成的道安危機，持續惡化。

交通部公路總局台北區監理所曾發文表示，大型車因體積大、車身重，在道路上行駛時，不僅視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，危害風險高。但交通部對事故數攀升的原因卻毫無頭緒。

公路總局及道安委員會雖表示都有統計相關數據，卻無相關分析，本報記者詢問道安會時，道安會稱主管機關是公路總局，道安會僅負責統計數據；記者再詢問公路總局分析及防治配套措施，公總卻回應相關數據是從警政署取得，僅表示會加強宣導加裝輔助系統，卻提不出解方。

二○一六年十月底，高雄前鎮區新生、漁港路口發生右轉油罐車與同向機車擦撞，造成共乘機車母子兩死；本報當時追蹤發現，事故主因是快慢車道共用號誌，且高市及全台各地仍普遍存在類似設計不良的奪命號誌。時任交通部長賀陳旦更表示全力推動大型車加裝「行車視野輔助系統」。

然而六年多過去，大型車加裝行車視野輔助系統仍不斷宣導，死傷事故件數不減反增。本報更調查，大型車轉彎撞人件數，十二年來平均每年有一三一件，顯然輔助系統效果不明確，更讓專家擔憂，號誌、道路工程設計不良的問題，恐怕才是關鍵。

消基會交通委員會召集人李克聰說，大型車釀死傷事故件數若要減少，道路工程就需加強，行穿線就是必要內縮，才能減少大型車視線死角，交通部談論行穿線內縮已講很久卻不見其作為，建議交通部要針對不同形式的路口設計出標準圖面。

台大土木工程系交通組教授許添本談到道路工程時表示，道路設計應優先改善大型車右轉半徑及直走左轉燈號問題，道路設計需要符合大型車轉彎半徑的空間，因此行穿線應退縮五公尺；另右轉、左轉、直行都應有其車道，盡量不要共用車道，不然大貨車左轉時，除了須注意直行車外，左轉時也會有壓迫感，也不容易禮讓行人。