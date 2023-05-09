冷眼集／改善道安卻抓瞎 人民吞苦果

台灣大型車事故居高不下，事故件數連三年破九千件，交通部各機關卻互踢皮球，連肇因都一問三不知，如同台灣身處「交通戰爭」的縮影，台灣也陷入「愈注意行人權益，行人卻愈危險」的泥沼中。當改善道安只成口號，政府行政怠惰下，猶如無頭蒼蠅地想靠執法、提高罰則時，當然無法對症下藥，承擔苦果的，是每一位國人。

大型車連年死傷數破萬人，怵目驚心的數字，詢問交通部後卻講不出明確的肇因，更沒有以科學數據分析熱點，也講不出人、車、路，誰才是事故關鍵，等同放任對小型車、機車、自行車與行人都會造成風險的大型車，持續成為道路上的不定時炸彈。

然而政府對大型車「零防治作為」，其實更是對道路安全更惡劣、無法對症下藥的縮影。行政院前院長蘇貞昌前年一月聽取交通部「道路交通安全精進作為」報告後表示，強調政府嚴肅正視道安議題，但口號喊得愈響、愈注意行人權益，行人卻愈危險，車禍死亡數年竟不降反升，還被國際媒體冠上「行人地獄」的惡名。

台灣去年道路死亡數達三○八五人，蔡政府提出各種改善作為中，不是科技執法，就是加重罰則，今年七月起汽車行經行人穿越道不讓行人先通過，罰鍰金額上限為六千元，卻導致駕駛與行人對立，根本不利於道路的和諧與穩定。

政府找不到解方，也看不見各方民間團體、學者呼籲從道路工程先改善起，才會讓大型車不斷發生事故、前立委鄭寶清太太在斑馬線上被車撞倒骨折，昨天又發生台南的杜姓孕婦駕駛左轉時撞到母女，導致三歲女童死亡的憾事。

每天平均都有八個人踏出家門後，因為交通事故回不了家，道路持續惡化，難道政府還要繼續蒙著眼睛喊口號，就能換得安全的環境嗎？