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學者批政府 未分析大型車事故數據 「用膝蓋想問題」

聯合報／ 記者周湘芸楊竣傑／台北報導
為避免大型客運車發生事故，首都客運率先推行轉彎前停等再開，駕駛會比出手勢確認無行人後再通過。專家認為客運業者若都可落實此事，應可改善大客車事故數居高不下的問題。記者曾原信／攝影
為避免大型客運車發生事故，首都客運率先推行轉彎前停等再開，駕駛會比出手勢確認無行人後再通過。專家認為客運業者若都可落實此事，應可改善大客車事故數居高不下的問題。記者曾原信／攝影

大型車事件層出不窮，專家批評政府猶如「用膝蓋想問題」，頭痛醫頭、腳痛醫腳，未從數據分析問題、找解方，政府應該從改善道路設計與強化業者管理端著手，或在都會區廣設專用道或優先道，減少通勤干擾、降低司機搶快的原因。

淡江大學運輸管理系教授張勝雄說，事故案件增加其中一個原因，是因為政府或主管機關就是「用膝蓋想問題」，看到大型車右轉發生事故，就認為一定是視野死角問題，只要加裝輔助系統就可解決。但導致事故的原因複雜，且從數據可知問題尚未解決，張勝雄認為政府應分析清楚事故樣態，才能對症下藥。

台大土木工程系交通組教授許添本表示，大型車行駛路線分為兩種，一種如北市禁止大型車進入市區，若要進入須先申請，另一種如高雄港、八里港口等，固定會有大貨車行駛。在市區限制大型車路線，或大型車特別多的固定路線，都可針對道路設計來討論有無改進的空間；郊區或高速公路部分則要檢討速度問題，以及道路設計標準能否滿足大型車。

由於台中豐原客運轉彎輾斃母女事故的地點，台中市政府未設置行人專用時相，導致公車與行人無法區隔而發生憾事，除了號誌問題，長期公路、客運發展的團體「公路邦」副邦主邱正智認為，台灣的道路設計不佳、行穿線未退縮，公車司機轉彎時難以停讓，自然難以避免發生車禍。

但公車業者指評鑑需放寬準點標準，邱正智認為，許多公車司機轉彎時根本沒停車確認後再開，但首都客運集團要求駕駛轉彎時需實施「指差確認」，停靠後確認有無行人再開車，並不會花太多時間，「首都客運做得到，其他業者為何做不到」？業者必須自律與加強，才能從管理端著手、降低事故率。

台灣交通安全協會副理事長林志學認為，因離尖峰時段車道需求差異大，可先從尖峰時間規畫公車專用道及優先道著手，離峰時段則開放一般車輛行駛；若要減緩公車左右轉停讓行人時間，也可在行穿線庇護島規畫行人續進號誌，分段區隔行人跟轉彎車通行時間，離峰時段在大型路口則規畫全紅時間，全面分隔行人與車輛行駛時間。

公車 客運

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