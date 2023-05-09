擬開放日本草莓農藥殘留 在野痛批雙重標準

在日本交流協會要求下，食藥署開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」，著手研議預告開放，引發爭議，國民黨立院黨團批評，蔡政府一方面推展無毒栽培、有機栽培，禁用致癌農藥，卻又為了討好日本，放寬農藥殘留容許量的日本草莓進口，「難道台灣現在還是日本殖民地？」

國民黨團書記長謝衣鳯質疑，台灣果農種植葡萄時，使用催芽劑「二-氯乙醇」，農改所稱不會殘留在果實上，但食藥署多次要求不得使用；相較之下，日本要求放寬「克凡派」、「氟尼胺」在草莓的農藥容許量，食藥署竟立刻要求農業藥物毒物實驗所進行實驗，並自行通過許可量？業者也認為政府雙重標準、拍日本馬屁。

食藥署署長吳秀梅否認拍馬屁說法，她說日本草莓農藥「殘留容許量（ＭＲＬ）」放寬是依照一般程序進行申請，若是台灣農民想用「克凡派」、「氟尼胺」，由於涉及「使用農藥」，依規範可向農委會申請，經過田野試驗，確認使用方式、消退期後，再由食藥署與農委會審查檢驗報告。