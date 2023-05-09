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驗出李斯特菌 超商沙拉停售

聯合報／ 記者黃于凡郭政芬／連線報導
嘉義縣衛生局抽驗超商的桂花油醋雞肉沙拉，驗出不得檢出的李斯特菌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局抽驗超商的桂花油醋雞肉沙拉，驗出不得檢出的李斯特菌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣衛生局近日到超商、賣場、餐飲業抽驗四十八件產品，發現超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」，被驗出不得檢出的「李斯特菌」陽性，經查產品來源為新竹縣衛生局處理；竹縣衛生局昨說，已要求該公司於本月十二日前改正，將擇期複驗。

嘉縣衛生局上月十一日在兩家便利商店抽檢「桂花油醋雞肉沙拉」，檢出「單核球增多性李斯特菌」陽性，與規定不符。衛生局推估，李斯特菌主要以食物為傳染媒介，在生食中不得檢出，可能是水質汙染、從業人員交叉汙染，將依違反食品衛生管理法要求限期改善，若未改善可開罰三萬元至三百萬元。

超商公司回覆，日前接獲嘉縣衛生局抽檢結果通知，立即針對同批號產品檢驗，均符合規定，因應抽檢結果已停售桂花油醋雞肉沙拉，將持續與鮮食廠及衛生局釐清原因，並強化產品物料品檢與檢驗。

嘉義縣衛生局說，李斯特菌以食物為傳染媒介，生食食品不得檢出，可能是水質汙染、從業人員交叉汙染，李斯特菌環境適應性強，在冷藏室攝氏四至十度環境仍持續生長繁殖，需要加熱至七十二度以上才可殺死。

竹縣衛生局說，已收到嘉縣衛生局函文，依違反食品衛生管理法針對違規產品後續將收回銷毀，並要求業者自主管理廠區內食品衛生規範準則及食品安全管制系統的各項規定，於本月十二日前改正，將擇期複驗。

衛生局 超商 嘉義

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