大型車事故／大客車評鑑 業者：安全比準點重要

去年底台中豐原客運司機撞死一對母子，讓大客車道安議題再受關注，本報調查客運、公車及遊覽車等大客車事故件數，十二年來居高不下，平均每年為二五五一件，讓擔負公共運輸的大客車成為道路危險因子。業者認為各項評鑑、考核多年未檢討，對準點性要求遠高於安全性，應該重新檢討；專家卻分析業者早已可從排班改善，不能只怪評鑑。

據統計，大客車的事故件數，從二○一一年起，每年都超過兩千件，二○二○年事故數更高達三一六○件，一天就將近九件。

針對居高不下的事故數，業者認為，評鑑機制是箇中關鍵。根據兩年一次的一般公路客運各評鑑指標評定基準及評分方式，總計一百分，在要求車輛準點性的「旅客服務品質與駕駛員管理」占卅二分，包括駕駛員出勤管理、乘客滿意度及申訴處理等，是五大項目占比最重的一環，更甚「運輸工具設備與安全」的十八分，及涉及重大事故及違規事項的「公司經營與管理」廿九分。

首都客運總經理李建文指出，主管機關在客運評鑑標準上應該重新檢討比重，適度放寬準點要求，以安全為重。另一名客運業者也強調，公路客運評鑑標準已多年未檢討，尖峰時段車流易受外在環境影響，不可能要求安全又講求百分之百準點。

十二年駕駛經驗的李姓客運駕駛說，客運業者與政府有簽合約規範準點性，若績效較差恐影響補助款或評鑑。以桃園市為例，主要幹道多為捷運工程，尖峰時段車流壅塞，加上禮讓行人制度，等待紅綠燈就需近十分鐘，不少駕駛為避免誤點只能開快車，心理壓力很大。

然而長期關注公路、客運發展的團體「公路邦」副邦主邱正智卻說，國道客運業者擔心塞車，排班早已比較鬆，市區公車若遇到捷運工程，業者當然可以透過排班、拉長發車班距，避免司機趕點，都有因應作為與滾動調整，不至於趕班。

公路總局表示，公共運輸準點性是基本要求，在評鑑比重較重，可從業者排定班次檢討。若覺得行車時間不足，可以重新擬定班次、班距，提出適當計畫給監理所站審核。主管機關評鑑過程中，針對非人為因素、非經常性誤點狀況會予以衡量彈性處理。