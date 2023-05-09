將專業照護延續到偏鄉 新竹馬偕守護五峰早產兒

寶寶未足月出生，不僅體型嬌小、各個器官發育尚未成熟，家長在照護上會經歷種種挑戰，對於身處偏鄉及原住民族部落的家長而言，在照顧上更是艱辛；新竹馬偕醫療團隊昨天赴竹縣五峰偏遠山區關懷早產兒，追蹤健康狀況及衛教指導，同時協助提升家長早產兒照護技能。

新竹馬偕居家護理師姚文華表示，一名陳姓男嬰出生時因為周數不足、體重僅有1005克，經馬偕兒童醫院專業醫護團隊長達86天的細心照料下，上個月底順利返家。

陳嬰出院後，父母在感到喜悅的同時，照顧上更是備感壓力，擔心餵奶是否足夠、生長發育是否符合生長曲線等問題，因此醫護團隊今親自到陳家指導父母如何餵奶、拍嗝、睡覺姿勢、嬰兒床擺設、正確消毒奶瓶等，給予其所需要的協助；此外，由於出生體重低於1500公克的極低體重早產兒，是神經動作發展、心智評估異常的高危險群，更教導父母如何提供觸覺、聽覺刺激促進腦部發展，讓陳嬰在愛及安全感裡長大。

陳父親，非常感謝新竹馬偕醫療團隊悉心照顧，以及桃山醫療站護理人員定期到家給予指導，給他們帶來很大的安慰和支持，家人會遵循著護理師的指導，做好孩子的養育工作。