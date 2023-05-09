聽新聞
test
0:00 / 0:00

將專業照護延續到偏鄉 新竹馬偕守護五峰早產兒

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹馬偕醫療團隊昨赴竹縣五峰鄉偏遠山區關懷早產兒。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕醫療團隊昨赴竹縣五峰鄉偏遠山區關懷早產兒。圖／新竹馬偕醫院提供

寶寶未足月出生，不僅體型嬌小、各個器官發育尚未成熟，家長在照護上會經歷種種挑戰，對於身處偏鄉及原住民族部落的家長而言，在照顧上更是艱辛；新竹馬偕醫療團隊昨天赴竹縣五峰偏遠山區關懷早產兒，追蹤健康狀況及衛教指導，同時協助提升家長早產兒照護技能。

新竹馬偕居家護理師姚文華表示，一名陳姓男嬰出生時因為周數不足、體重僅有1005克，經馬偕兒童醫院專業醫護團隊長達86天的細心照料下，上個月底順利返家。

陳嬰出院後，父母在感到喜悅的同時，照顧上更是備感壓力，擔心餵奶是否足夠、生長發育是否符合生長曲線等問題，因此醫護團隊今親自到陳家指導父母如何餵奶、拍嗝、睡覺姿勢、嬰兒床擺設、正確消毒奶瓶等，給予其所需要的協助；此外，由於出生體重低於1500公克的極低體重早產兒，是神經動作發展、心智評估異常的高危險群，更教導父母如何提供觸覺、聽覺刺激促進腦部發展，讓陳嬰在愛及安全感裡長大。

陳父親，非常感謝新竹馬偕醫療團隊悉心照顧，以及桃山醫療站護理人員定期到家給予指導，給他們帶來很大的安慰和支持，家人會遵循著護理師的指導，做好孩子的養育工作。

團隊 早產

延伸閱讀

將專業照護延續到偏鄉 新竹馬偕守護五峰鄉早產兒

男嬰黃疸飆高新手媽沒發現 醫療團隊緊急照顧治療讓他康復

別再傳了！高雄小六少女失聯網友狂轉貼 6天前早返家

《空心人》擁抱渴望被愛的靈魂

相關新聞

蝦壽司發藍光！網友怕變阿凡達 爭鮮：無害菌、螢光劑

在暗處會「發光」的壽司，你有看過嗎？網友近期於爆料公社發文，表示自己於5月4日去某壽司外帶，卻發現大蝦蝦壽司在室內會莫名...

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

現代人幾乎是人手一機，許多人甚至到眼睛閉上睡覺的前一刻，手裡都還拿著手機。大陸央視新聞報導，最近，一則「千萬不要側躺玩手...

機捷通車至A22老街溪站 王國材：目標7月底

立法院交通委員會今天考察機捷延伸線通車進度，交通部長王國材表示，已要求鐵道局在營運安全無虞前提下，達成7月底通車至A22...

孕哺醫恐輪夜班 醫轟衛福部

最新版醫院評鑑刪除「不得使妊娠或哺乳期間之女醫師於午後十時至翌晨六時之間內工作」 條文，引發眾多女性醫師不滿，擔心懷孕時...

B肝無法提早用藥 惡化成肝癌

據統計，台灣每年約一萬二千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，而近兩百萬名Ｂ肝患者均為高風險族群，應妥善治療。但義大醫院最新研...

肝癌危險因子 脂肪肝恐取代B、C肝

長久以來，肝癌防治均鎖定Ｂ、Ｃ肝炎患者，國立陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，脂肪肝為我國下階段關注重點，最新研究顯示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦