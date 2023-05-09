健康你我他／婆婆專屬的剪甲服務

我每星期會回去婆家，之前臥床的婆婆總是喜歡我用熱水幫她按摩腳底或幫她剪腳趾甲，她邊看著電視邊享受著，總是笑咪咪的，一會兒就舒服的準備睡午覺了。

近幾年發現婆婆的腳趾甲好像變厚了，因為原來的指甲剪已經剪不進去她的腳指甲，且有米白色濁濁的顏色、乾枯的樣子出現。於是我立刻選購幾款專門剪厚指甲的指甲剪，店員推薦可用斜口鉗，但看了會害怕，最終選了超大隻的指甲剪及治療灰指甲的藥水。

無法久坐的婆婆，總是嚷嚷著我剪指甲舒服，她覺得腳怪怪刺刺地就會叫我幫她剪一下。我帶著塑膠手套，她躺著，先用溫熱的毛巾幫她的腳蓋著軟化一下腳趾甲，也讓老人家舒服，邊聊天邊按摩，再用專用的大指甲剪修剪趾甲，她常會睡著，不想吵醒她，我只好輕手輕腳的一隻隻慢慢修剪，再將灰指甲的地方塗上藥水，最後消毒乾淨，把指甲剪的外盒註名「媽媽專用」，避免其他家人誤用。

經過耐心的塗抹藥水，灰指甲症狀漸漸好轉，能夠乾淨的長出完美的趾甲且不再那麼硬厚，著實讓我們都很高興，現在依然讓她享受腳底按摩「桑」一下，她高興我們也滿足，雖然她已經忘了這個世界，但在這溫馨的五月裡，不變的依舊是頂級服務，並祝您母親節快樂。