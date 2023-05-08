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梅雨鋒面挹注 台南水庫、高雄攔河堰略有進帳

中央社／ 高雄8日綜合報導
台南下了一整晚雨，曾文、烏山頭水庫共進帳1百萬噸水量。聯合報系資料照片／記者周宗禎翻攝
台南下了一整晚雨，曾文、烏山頭水庫共進帳1百萬噸水量。聯合報系資料照片／記者周宗禎翻攝

梅雨季首波鋒面挹注，水利署預估曾文、烏山頭及南化3座主要水庫預期進帳約150萬立方公尺，但仍不足止旱解渴；高雄高屏溪、甲仙攔河堰川流量提升，預估6月底供水無虞。

台南市政府水利局表示，台南昨天迎來今年首波鋒面有感降雨，主要水庫集水區降雨約35至68毫米。水利署預估曾文、烏山頭及南化3座主要水庫預期進帳約150萬立方公尺，但南市每日用水量約100萬立方公尺，因此仍不足止旱解渴，市府仍將持續落實開源節流工作，市民持續配合節水。

水利局指出，昨天台南最高日累積雨量為白河62毫米、七股60毫米；另外，曾文水庫主要集水區嘉義大埔鄉約68毫米、台南山區的南化區有37.5毫米，楠西區有35毫米，整體降雨量約大雨等級以下。

經濟部水利署南區水資源局下午6時觀測數據，曾文水庫有效蓄水量3277萬立方公尺、蓄水率6.47%；烏山頭水庫蓄水量4469萬立方公尺、蓄水率56.42%；南化水庫蓄水量1772萬立方公尺、蓄水率19.8%。

這波降雨也對高雄的高屏溪攔河堰、甲仙攔河堰川流量均有所挹注。南水局數據顯示，高雄民生用水仰賴的高屏溪攔河堰從8日凌晨1時的5cms（立方公尺/秒）到下午2時升至7.5cms。同時甲仙攔河堰也從8.58cms升至13.27cms。

南水局告訴中央社記者，昨天已啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水，截至今天中午已達39.2萬噸，目前作業持續中。上一次的甲仙堰越域引水作業已是4月中下旬，後續因無明顯降雨，河川川流量不足暫停作業。高雄市水利局表示，由於攔河堰川流量上升，評估高雄市到6月底供水無虞。

曾文水庫 台南 流量

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