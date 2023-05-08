感謝疫情期間協助國門防疫 桃機頒發勳章給十單位代表

為感謝疫情期間在國門防疫的第一線英雄，桃園國際機場公司總經理范孝倫今天（8日）頒發防疫勳章給移民署國境事務大隊長陳建成、衛生福利部疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬、航空警察局保安大隊大隊長黃明凱等10位機場防疫單位代表。范孝倫表示，桃機能守住國門防疫第一線，靠得是各單位的溝通協調串聯，嚴格遵守指揮中心指示，以及跟專業醫療團隊合作才得到的好成績。

機場公司表示，為表彰桃園機場第一線主要執行單位在疫情期間守護國門的努力，桃機公司今天代表嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心邊境管制組頒發防疫勳章（Covid Hero），頒發儀式利用每月舉行的整體服務推動工作會報第135次會議上頒發勳章，現場即是桃園機場各重要單位協調的場合。

機場公司指出，受贈者包括移民署國境事務大隊長陳建成、衛生福利部疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬、航空警察局保安大隊大隊長黃明凱、良福保全協理李順興、信實公司經理賴清實、昇恆昌免稅商店副總經理潘翠宜、采盟免稅店經理駱宗伯、中華航空協理許學文、長榮航空副協理黃俊雄、桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易等共計10位防疫有功代表。

機場公司總經理范孝倫致詞時表示，今天受贈者都是第一線單位的指揮主管，不但任勞任怨勞苦功高，更在平時自身業務之外完成指揮中心的臨時指令，桃園機場之所以能守住防疫國門第一線，絕對不是任何一個單位獨立可以完成，靠得是整體入出境流程每個單位的溝通協調串聯，以及嚴格遵守指揮中心的指示，再和專業醫療團隊合作才能繳出防疫有功的成績單。

此次獲頒勳章的移民署國境事務大隊、航警局都是旅客通關的重要關卡，疫管署北區管制中心更是身兼指揮中心的機場總窗口，航空公司承載了旅客及航機清消的巨大壓力，免稅商店也在第一線提供旅客最即時的服務，保全公司在引導旅客、保持社交距離及入出口體溫量測上把關，清潔公司更一力承擔了機場管制區內外繁重的清消工作，排班計程車在疫情期間組成防疫車隊載送旅客到防疫旅館，再再都顯示出機場大聯盟團隊合作無間，以及配合疫情發展機動調度應變的堅強實力。

如同總統蔡英文在5月2日的COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會現場指出，這場百年大疫當中的「每一位夥伴，都有一段感人的防疫故事，把大家的故事集合起來，就會成為過去一千多天臺灣防疫的日常」，總統也特別提到包括邊境防疫同仁、防疫車隊都非常辛苦，守住臺灣疫情的防線。