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Ｃ肝用藥、幼兒疫苗 台灣成全球防治模範生

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

台灣肝炎防治成效卓著，台大公衛教授陳秀熙表示，如果諾貝爾生醫學獎得主以國家為單位，在肝炎防治上，台灣一定能獲獎。台大醫院副院長高嘉宏則認為，在臨床治療上，若可給予更好藥物照護，才能達到已故中研院士陳定信「消除肝炎、超越世衛」的目標。

陳秀熙指出，四十年前他剛學成歸國，當時被譽為「台灣經濟奇蹟的重要推手」李國鼎將肝炎防治列入國家政策，之後逐步實施新生兒接種Ｂ肝疫苗、擴大肝炎篩檢、成人預防保健，提供公費Ｃ肝抗病毒藥物，讓台灣成為全球肝炎防治模範生。

陳秀熙讚許健保逐步放寬用藥限制，提高用藥可近性，目前大部分基層診所醫師均能開立Ｃ肝口服抗病毒藥物，在清除Ｃ肝一役，扮演關鍵角色。

高嘉宏表示，我國在肝炎防治上已有兩大具體成果，一為幼兒全面接種Ｂ肝疫苗，一為全面使用Ｃ肝口服抗病毒藥物，可說是領先全球，很有機會在二○二五年達到「八成以上肝炎患者接受治療」目標。

不管在台灣及全球，病毒性肝炎均為重要疾病，卅年前新生兒接種Ｂ肝疫苗， 廿年前健保啟動Ｂ、Ｃ肝治療試辦計畫，這是台灣兩大前瞻性肝炎防治政策。高嘉宏感謝衛福部長期以來對國人健康的努力，透過公費疫苗及篩檢，從源頭做起，減少帶原率，並提供肝炎患者多種藥物治療。

「預防、篩檢、治療為肝炎防治的三大支柱」，高嘉宏提到台灣Ｂ肝防治的四大階段，台灣正邁向世衛組織二○三○年「肝炎感染率小於百分之一、死亡率降低百分之六十」目標，相信在政府、醫界及全民努力下，有機會提前達標。

肝炎 疫苗 陳秀熙

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