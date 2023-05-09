肝癌危險因子 脂肪肝恐取代B、C肝

長久以來，肝癌防治均鎖定Ｂ、Ｃ肝炎患者，國立陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，脂肪肝為我國下階段關注重點，最新研究顯示，脂肪肝已成國人肝癌的重要危險因子，建議年逾五十五歲者、合併脂肪肝，且肝功能異常者，務必定期接受肝炎篩檢及腹部超音波檢查。

臨床顯示，每年新增肝癌患者中，約有四成多於確診前從未接受過肝炎篩檢，進一步分析，這群人以肝炎病毒帶原者居多，第二大危險因子即為脂肪肝，其次為年齡，如超過五十五歲，就應提高警覺。

吳俊穎指出，從歐美各國臨床變化及數據看來，隨著飲食西化，肥胖率高居不下，台灣未來代謝性肝炎（脂肪肝）患者勢必愈來愈多，屆時將取代Ｂ、Ｃ肝炎，成為最主要的肝癌危險因子。

「小時候胖，長大後可能還是胖。」台大醫院副院長高嘉宏表示，國人應該重視肥胖對於健康上的危害，除了提高高血壓、高血糖等慢性疾病風險外，脂肪肝還可能引發肝硬化、肝癌。

除了肥胖，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿提出刺青感染肝炎疑慮，他表示，年輕人刺青文化盛行，街頭刺青店林立，但缺乏制度性管理，如果未能確實消毒針具或使用拋棄式針具，可能提高肝炎感染風險，衛生單位務必正視。

吳俊穎認為，妥善運用人工智慧（AI）、大數據分析，精準找出從未接受肝炎篩檢民眾的特徵，再針對這群高風險族群，發送手機簡訊，提醒篩檢的重要性；確診後，提早使用抗病毒藥物，即可降低死亡率。

吳俊穎指出，不管公費肝炎篩檢或民間團體發起社區篩檢，似乎都集中在某一族群，如能有效運用AI，相信可以用最節省的資源，讓更多高風險族群接受篩檢。