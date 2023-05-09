B肝無法提早用藥 惡化成肝癌

據統計，台灣每年約一萬二千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，而近兩百萬名Ｂ肝患者均為高風險族群，應妥善治療。但義大醫院最新研究顯示，肝炎惡化為肝癌的個案中，僅兩成五曾接受抗病毒藥物治療，比率偏低。專家呼籲，應適度放寬健保給付，提高藥物治療率，有助大幅降低肝癌人數。

健保署副署長蔡淑鈴在「肝炎政策促進委員會」成立大會上表示，在Ｂ肝治療上，二○二○年爭取經費三億元，擴大給付對象。消化系醫學會近期再次建議放寬，開放中度肝纖維化病患，或有肝癌家族史者使用，預計三萬三千人受惠，但經費需增加十四億元，對健保衝擊不小，目前正與藥廠商議，希望再降低藥費。

台大醫院副院長高嘉宏表示，肝癌成因眾多，包括Ｂ肝、Ｃ肝、脂肪肝等，如要畢其功於一役，應將肝癌防治作為終極目標。如果Ｃ肝口服抗病毒藥物上投資已經差不多，建議將剩餘經費轉至B肝治療，嘉惠眾多Ｂ肝患者。

義大醫院醫學研究部副部長許耀峻表示，許多肝癌患者直到晚期、出現症狀，才被確診，另有不少Ｂ肝患者受限於現行治療給付規定，無法提早或持續用藥，以致惡化為肝硬化、肝癌，令人遺憾。

許耀峻指出，常有人戲稱，「如不想多花錢，台灣到了二○五○年也能做到世衛組織肝炎防治目標，因為屆時B肝感染者都已走了。」台灣在肝炎研究領域獨步全球，但治療上卻落後許多國家，「很多該做的，迄今還沒做」，相當可惜。

消化系醫學會希望擴大治療範圍，每年約需十四億元，金額看似龐大，但治療是預防的重要手段，許耀峻說，「這筆錢可謂是最佳健康投資」，可大幅減少日後肝癌衍生醫療費用，更能提高整體社會生產力。

台大公衛教授陳秀熙表示，在肝炎治療上，Ｃ肝患者持續服用口服抗病毒藥物就可根除，立竿見影。相較之下，Ｂ肝患者用藥後仍須長期追蹤，以致讓衛生單位裹足不前，迄今無法放手一搏。

陳秀熙以成本效益數據作為肝炎防治必要性的強大佐證，例如，台灣於卅七年前全面讓新生兒接種Ｂ肝疫苗，流行病學模式推估國人平均餘命延長四歲。Ｃ肝口服藥物可治癒Ｃ肝，阻絕日後肝臟纖維化、肝癌等風險，「投資一元，成本效益超過五元」。

如果健保依據消化系醫學會提出指引，放寬治療標準，粗估一年藥費約十四億元，相信未來成本效益可觀，可減少日後龐大醫療支出，「這筆投資是相當划算的」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，全台近兩百萬名Ｂ肝帶原者中，約五十萬人需持續治療，但現行治療給付嚴格，依照消化系醫學會建議，放寬給付條件，「ＡＬＴ模型的檢驗超標的次數減為一次、肝纖維化從F3降到F2、或是肝指數異常從兩倍改到一倍」，預估擴大給付十五年後，每年可以減少二千至七千例代償不全肝硬化、三千三百到一萬四千五百例肝癌個案，符合經濟效益。

「Ｂ肝是清除病毒性肝癌的最後一塊拼圖。」蔡麗娟強調，只要健保放寬給付標準，就能減少肝硬化及肝癌等風險，保障眾多肝炎患者的健康權，降低未來健保的醫療負擔。