拚2030消除肝炎 醫界提2優先

為了提升政府對肝炎防治的重視，厚生會及醫界五月二日成立「肝炎政策促進委員會」，除了提出「國家肝炎政策建言書」，並列出兩大優先推動項目，一是將肝炎辦公室提升為國家層級，成立國家肝炎辦公室，跨部會合作，滅除肝炎；一是擴大篩檢、加強追蹤回診追蹤與連結治療機制，找到潛在肝炎病患後，提供治療，預防肝癌發生。

B肝防治四大階段 製表／李樹人 在「肝炎政策促進委員會」成立大會上，國內肝炎權威學者，台大醫院副院長高嘉宏、陽明交大醫學院副院長吳俊穎、台大公衛學院教授陳秀熙、義大醫院醫學研究部副部長許耀峻、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿等人出席，獲聘為首任委員。

厚生基金會執行長陳柏同提出「國家肝炎政策建言書」，全面性盤點國家肝炎政策，以期於二○三○年完成ＷＨＯ消滅病毒性肝炎目標。建言書四大重點訴求，分別為「從國家政策高度出發，逐年編列計畫、訂定計畫目標」、「訂定消除Ｂ、Ｃ型肝炎逐年目標，以達成ＷＨＯ二○三○年減除病毒性肝炎目標」、「擴大肝炎篩檢至一九八六年前出生國民，落實肝炎防治教推廣」、「比照四癌篩檢，確診連結至治療（Linkaget Care），建立肝炎追蹤照護機制」。

為有效消除Ｂ、Ｃ肝，厚生基金會提出「Ｃ肝辦公室應擴大提升為國家肝炎辦公室」、「放寬公費肝炎篩檢年齡」、「鼓勵各級醫事機構積極Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢、衛教」，以及「肝炎篩檢國健署批次檔資料流程比照四癌篩檢，並確定連結至治療」等四大短期政策執行建議。

台灣 超過一八○萬人染Ｂ肝

「台灣是肝病大國」厚生會會長、立委吳玉琴說，目前仍有六點五萬名Ｃ肝患者需要治療，而Ｂ肝感染者超過一百八十萬人，而接受治療的比率偏低，呼籲衛福部恢復Ｃ肝辦公室位階，且擴大為「國家病毒性肝炎辦公室」。

針對Ｃ肝辦遭降級，中研院士陳培哲表示，在肝炎防治中，常觸及藥物成癮、長照系統，均需跨部會協調，有必要拉高至國家辦公室層級，投入更多資源，才能畢其功於一役。

國健署長吳昭軍表示，今年二月Ｃ肝辦公室移至國健署，改名為「肝炎防治辦公室」，並未被消滅，他已向衛福部長薛瑞元申請經費與人力，「不管辦公室在哪個位置、在哪個位階，能夠有效率做事，才是最重要的。」為讓二○三○年Ｂ肝防治計畫能順利達標，國健署一定全力以赴。

公費肝炎篩檢 應降年齡限制

立委溫玉霞表示，全台每年五千多人死於肝病、七千多人死於肝癌，主要與Ｂ、Ｃ肝炎有關，卅七歲以下民眾均施打過Ｂ肝疫苗，但國健署一生一次公費肝炎篩檢卻限年滿四十五歲，政府應彌補卅七歲至四十五歲這段防治缺口。

吳俊穎也建議，國健署應該下修成人肝炎篩檢年齡，流行病學大數據顯示，如果從現行公費篩檢年齡四十五歲，下降至四十歲，甚至卅五歲，約可降低十三倍肝癌罹患人數。

高嘉宏教授則以「Ｂ肝四點○」形容「肝炎政策促進委員會」成立，希望即日起，政府擴大Ｂ、Ｃ肝炎篩檢對象，達到疾病控制，治療給付條件能夠與時俱進。

陳秀熙也認為，成人肝炎篩檢年齡應從四十五歲降至卅七歲，如此一來，便能涵蓋所有未打過Ｂ肝疫苗的民眾，等於全面普篩。此外，最近幾年，Ｃ肝抗口服藥物經費均未能全數使用，建議將部分款項轉做Ｂ肝治療之用。