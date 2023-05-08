蝦壽司發藍光！網友怕變阿凡達 爭鮮：無害菌、螢光劑

在暗處會「發光」的壽司，你有看過嗎？網友近期於爆料公社發文，表示自己於5月4日去某壽司外帶，卻發現大蝦蝦壽司在室內會莫名發光，連白飯也發光，可是小蝦卻沒有。該網友也表示「有點難想像我之前吃的有無其他問題」。對此，爭鮮自行發布公告表示，本批赤蝦經由SGS測試報告，項目包含沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌，結果皆為「陰性」反應，供應商也證實無添加螢光增白劑。

根據該網友的貼文，表示自己所外帶的大蝦蝦壽司、白飯會莫名發光，並且附上壽司發光的照片佐證。網友也表示，「爬文了一下～不去確定是哪種原因，說發光可能是受到發光細菌污染，或者是在被捕前蝦子吃進了浮游生物或發光細菌。也有可能是店家在處理時，加入了含磷成分的化學物質，例如食品添加劑等。因為不確定是什麼原因 待客服確認」。

儘管網友並未明說壽司品牌，照片也沒有曝光商標，但是「爭鮮」發布聲明公告，說明消費者於5月5日至爭鮮gogo -康寧店外帶壽司餐盒至電影院食用，發現熄燈時「蝦壽司發光」之情況，共計列出三點說明。

爭鮮說明稿中，第一點表示本批赤蝦經由SGS測試報告，項目包含沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌，結果皆為「陰性」反應，無危害人體菌種。第二點則說明，供應商已提供聲明證實所使用之赤蝦並無添加螢光增白劑。

至於第三點，爭鮮則指出自然界中許多物質都能產生「螢光反應」，食品中亦然。蝦本身即含有螢光物質，在366NM波長下，蝦殼具強烈紫色螢光反應，蝦肉為略帶藍色，並非額外添加人工螢光增白劑所致。

爭鮮還表示，為維持生鮮品質，定期送SGS檢驗其法規項目，通過中立之第三方認證，進行嚴格的食安把關。對此事件即刻進行內部及供應商確認，致力提供消費者健康無虞的用餐環境。