快訊

孕婦開快車...母牽3歲童走斑馬線雙雙遭輾 父聞死訊激動：甫修法太諷刺

走過劈腿風波！廖科溢開心宣布當爸 44歲秦綾謙懷孕了

網友秀大蝦壽司「暗處發藍色螢光」 爭鮮認店內購買3點說明回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦壽司發藍光！網友怕變阿凡達 爭鮮：無害菌、螢光劑

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
在照片中，可以看見白飯、蝦肉發出藍色螢光光芒。圖／擷取自爆料公社
在照片中，可以看見白飯、蝦肉發出藍色螢光光芒。圖／擷取自爆料公社

在暗處會「發光」的壽司，你有看過嗎？網友近期於爆料公社發文，表示自己於5月4日去某壽司外帶，卻發現大蝦蝦壽司在室內會莫名發光，連白飯也發光，可是小蝦卻沒有。該網友也表示「有點難想像我之前吃的有無其他問題」。對此，爭鮮自行發布公告表示，本批赤蝦經由SGS測試報告，項目包含沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌，結果皆為「陰性」反應，供應商也證實無添加螢光增白劑。

根據該網友的貼文，表示自己所外帶的大蝦蝦壽司、白飯會莫名發光，並且附上壽司發光的照片佐證。網友也表示，「爬文了一下～不去確定是哪種原因，說發光可能是受到發光細菌污染，或者是在被捕前蝦子吃進了浮游生物或發光細菌。也有可能是店家在處理時，加入了含磷成分的化學物質，例如食品添加劑等。因為不確定是什麼原因 待客服確認」。

儘管網友並未明說壽司品牌，照片也沒有曝光商標，但是「爭鮮」發布聲明公告，說明消費者於5月5日至爭鮮gogo -康寧店外帶壽司餐盒至電影院食用，發現熄燈時「蝦壽司發光」之情況，共計列出三點說明。

爭鮮說明稿中，第一點表示本批赤蝦經由SGS測試報告，項目包含沙門氏桿菌、單核球增多性李斯特菌、腸炎弧菌，結果皆為「陰性」反應，無危害人體菌種。第二點則說明，供應商已提供聲明證實所使用之赤蝦並無添加螢光增白劑。

至於第三點，爭鮮則指出自然界中許多物質都能產生「螢光反應」，食品中亦然。蝦本身即含有螢光物質，在366NM波長下，蝦殼具強烈紫色螢光反應，蝦肉為略帶藍色，並非額外添加人工螢光增白劑所致。

爭鮮還表示，為維持生鮮品質，定期送SGS檢驗其法規項目，通過中立之第三方認證，進行嚴格的食安把關。對此事件即刻進行內部及供應商確認，致力提供消費者健康無虞的用餐環境。

對於爭鮮的答覆，該網友也表示「會造成壽司此現象的原因眾多，若有發現同樣此發光現象，還是儘量不要食用，我也不確定 …會不會變阿凡達」。該網友還指出，希望店家能更重視食品，把有疑慮的食品過濾，替消費者把關。

網友於爆料公社發文，表示自己購買的壽司會發出螢光。圖／擷取自爆料公社
網友於爆料公社發文，表示自己購買的壽司會發出螢光。圖／擷取自爆料公社

壽司 爭鮮

延伸閱讀

媽媽志玲婆媳悄團圓 AKIRA寵兒不嘴軟「再嗑5盤壽司」

不敢相信！妹子吃迴轉壽司「驚人金額」曝光 網勸：不如去吃Buffet

全球藏壽司2000坪旗艦店進駐高雄！全台5月開幕餐廳5選，燒肉咖啡統統有

台中人吃爆！人氣壽司「一条通」首度進軍台中，「滿額送現金券」活動好評吃到5月底

相關新聞

蝦壽司發藍光！網友怕變阿凡達 爭鮮：無害菌、螢光劑

在暗處會「發光」的壽司，你有看過嗎？網友近期於爆料公社發文，表示自己於5月4日去某壽司外帶，卻發現大蝦蝦壽司在室內會莫名...

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

現代人幾乎是人手一機，許多人甚至到眼睛閉上睡覺的前一刻，手裡都還拿著手機。大陸央視新聞報導，最近，一則「千萬不要側躺玩手...

機捷通車至A22老街溪站 王國材：目標7月底

立法院交通委員會今天考察機捷延伸線通車進度，交通部長王國材表示，已要求鐵道局在營運安全無虞前提下，達成7月底通車至A22...

首波梅雨來襲 德基水庫進帳1天生活用水

首波梅雨鋒面，中部水情稍有助益，德基水庫挹注台中1天民生用水量，日月潭進帳121.39萬公噸，台中、彰化、嘉義的水情燈號...

感謝疫情期間協助國門防疫 桃機頒發勳章給十單位代表

為感謝疫情期間在國門防疫的第一線英雄，桃園國際機場公司總經理范孝倫今天（8日）頒發防疫勳章給移民署國境事務大隊長陳建成、...

廠辦合併同區碳排查怎麼分？ 環保署：合併計算

配合2050淨零排放目標及國際趨勢，我國預計最快明年下半年起徵收碳費，約有500家廠家納入課徵碳費對象，而相關費率及徵收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦