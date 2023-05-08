廠辦合併同區碳排查怎麼分？ 環保署：合併計算

配合2050淨零排放目標及國際趨勢，我國預計最快明年下半年起徵收碳費，約有500家廠家納入課徵碳費對象，而相關費率及徵收方式明年初才會進行討論。有業者反應，若生產工廠與辦公室在同一區是否能拆分計算，環保署表示，目前法規仍併同計算，但後續可針對不同樣態再進一步討論。

環保署今舉辦「氣候變遷因應法及精進產業溫室氣體盤查管理作法」說明會，許多業者關心碳費何時上路、收費標準等。

根據現行「事業應盤查登陸溫室氣體排放量之排放源」，規定事業應於每年8月31日完成前一年度溫室氣體排放量盤查登陸作業，並將溫室氣體排放清冊、溫室氣體盤查報告書、溫室氣體排放量查證聲明書及查證總結書上傳至環保署指定資訊平台。

有業者詢問，若真的無法再8月31日前檢驗完畢該如何展延？環保署回應，了解到一些自願辦理溫室氣體盤查的業者遇到類似問題，也得知查驗需求有吃緊的狀況，若真的因不可抗拒或特殊的理由導致無法於限期內檢驗完畢，可延展半年，但強調雖可申請延後查驗機構相關證明，但業者仍需在期限內上傳排查資料。

友達光電詢問，由於製造業中有些屬於廠辦合併的狀況，生活端與生產端會在同一區域，屆時碳排查是否需要拆分；台積電則認為，有些業者生產端與生活端分開，有些合併一起，拆分計算有困難，認為應一併計算。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴會後接受媒體聯訪時表示，考量各家公司設廠晴望不同，有些廠辦同屬一區，有些總空司與工廠分布在不同縣市，因此才會有業者提出這樣的疑問；有些業者提出應整合計算，但盤查後涉及收費問題，因此會再進一步徵詢各界意見，依照目前規畫，廠辦合併情況是會一併計算。

黃偉鳴表示，現階段要求各公告責任業者於今年8月底前完成盤查，目前列管及輔導產業進行溫室氣體盤查業者，包含直接及間接排放源、年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量排放源，總計約500家，目前了解僅少數業者提出展延需求，主要是第三方驗證機構處理上來不及，多數業者都能在期限內完成。