台11線水璉至牛山呼庭6月設區間測速 9月正式啟用

台11線海岸公路位於太平洋與海岸山脈間，被稱為「全台最美省道公路」。其中花蓮水璉至牛山呼庭路段多為寬敞彎道，許多駕駛高速壓車過彎，影響其他用路人安全，警方6月將設區間測速科技執法，預計9月1日正式啟用。

花蓮縣警局統計，台11線0公里至72.5公里，去年發生4起人員當場或24小時內死亡的交通事故、132起人員受傷或超過24小時死亡交通事故，及129起財物損失的交通事故。

警方分析交通事故發生原因，指出台11線路段平均速限約每小時50至60公里，卻常有車輛因超速導致事故發生，尤其在4月8日台11線豐濱鄉永豐段深橋地區，就是因為大客車在速限為60公里路段超速34公里，造成1死5傷車禍事故。

警方表示，在台11線23.4公里、43.95公里處已設置數位式雷達測速照相設備，不過最近接獲居民及民意代表反映，指水璉至牛山呼庭路段，有許多駕駛人高速壓車方式轉彎，影響及危害其他用路人行車安全。

因此，警方在6月底前，將在水璉南溪橋至牛山呼庭公車站，建置區間測速科技執法設備，限速每小時50公里，範圍包括北向26.5公里至24.1公里、南向24.1公里至26.6公里，完成功能測試及檢驗合格後，預計9月1日0時正式執法。