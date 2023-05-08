台11線水璉至牛山呼庭6月設區間測速 9月正式啟用
台11線海岸公路位於太平洋與海岸山脈間，被稱為「全台最美省道公路」。其中花蓮水璉至牛山呼庭路段多為寬敞彎道，許多駕駛高速壓車過彎，影響其他用路人安全，警方6月將設區間測速科技執法，預計9月1日正式啟用。
花蓮縣警局統計，台11線0公里至72.5公里，去年發生4起人員當場或24小時內死亡的交通事故、132起人員受傷或超過24小時死亡交通事故，及129起財物損失的交通事故。
警方分析交通事故發生原因，指出台11線路段平均速限約每小時50至60公里，卻常有車輛因超速導致事故發生，尤其在4月8日台11線豐濱鄉永豐段深橋地區，就是因為大客車在速限為60公里路段超速34公里，造成1死5傷車禍事故。
警方表示，在台11線23.4公里、43.95公里處已設置數位式雷達測速照相設備，不過最近接獲居民及民意代表反映，指水璉至牛山呼庭路段，有許多駕駛人高速壓車方式轉彎，影響及危害其他用路人行車安全。
因此，警方在6月底前，將在水璉南溪橋至牛山呼庭公車站，建置區間測速科技執法設備，限速每小時50公里，範圍包括北向26.5公里至24.1公里、南向24.1公里至26.6公里，完成功能測試及檢驗合格後，預計9月1日0時正式執法。
縣警局長呂世明表示，台11線花蓮沿線管轄警察單位有鹽寮、水璉、新社、豐濱及港口等分駐（派出）所，因各所警力有限，為有效提升防制交通事故成效，將以科技輔助警力執法。科技執法目的在於保障民眾行的安全，啟用前將在縣警局官方網站公告，提醒民眾務必遵守速限規定。
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