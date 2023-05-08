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南化水庫梅雨進水曝光 台水公司：456戶兩度省水不合格

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
台灣自來水公司針對千度用水量大戶強制省水1成。記者古和純／攝影
台灣自來水公司針對千度用水量大戶強制省水1成。記者古和純／攝影

首波梅雨鋒面昨天南下，台南、高雄地區終於下起雨來，讓在地飽受乾旱之苦的民眾欣喜萬分，台灣自來水公司表示，受惠本波降雨，高雄水情已有相當改善，但每月用水逾千度大戶，連續兩次不合格，有456戶仍遭鉛封並持續勸導中。

經濟部水利署南區水資源局表示，受惠首波梅雨鋒面，南化水庫昨天0時起到今日12時的進水量，約有39.2萬噸，不過，目前高雄市的水情仍呈橙色燈號，因此，市區用水量逾千度的大戶，仍需繼續進行限水措施。

對此，台水公司第七區管理處副處長徐志宏指出，近期一周節水成效仍有限，每月用水千度以上大用戶有943戶，其中不合格有483戶，包含工業81戶、非工業301戶、泳池洗車三溫暖101戶等。

至於，每月未節省15%用水量的不合格483戶中，徐志宏指出，已對27戶開立勸導單，累計兩次不合格遭到祭出鉛封措施的用戶有456戶，台水公司將對，這些不合格業者持續採勸導及鉛封措施。

正處抗旱省水時期，大高雄地區民眾一般用水，尚未受直接影響。記者古和純／攝影
正處抗旱省水時期，大高雄地區民眾一般用水，尚未受直接影響。記者古和純／攝影
台灣自來水公司指出未依規範限水的千度用戶，其中多為非工業用戶。記者古和純／攝影
台灣自來水公司指出未依規範限水的千度用戶，其中多為非工業用戶。記者古和純／攝影
地面水、伏流水等淺層水受旱災影響大減，尚需透過降雨補充水量。記者古和純／攝影
地面水、伏流水等淺層水受旱災影響大減，尚需透過降雨補充水量。記者古和純／攝影

梅雨 南化水庫 高雄市

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