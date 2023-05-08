南化水庫梅雨進水曝光 台水公司：456戶兩度省水不合格

首波梅雨鋒面昨天南下，台南、高雄地區終於下起雨來，讓在地飽受乾旱之苦的民眾欣喜萬分，台灣自來水公司表示，受惠本波降雨，高雄水情已有相當改善，但每月用水逾千度大戶，連續兩次不合格，有456戶仍遭鉛封並持續勸導中。

經濟部水利署南區水資源局表示，受惠首波梅雨鋒面，南化水庫昨天0時起到今日12時的進水量，約有39.2萬噸，不過，目前高雄市的水情仍呈橙色燈號，因此，市區用水量逾千度的大戶，仍需繼續進行限水措施。

對此，台水公司第七區管理處副處長徐志宏指出，近期一周節水成效仍有限，每月用水千度以上大用戶有943戶，其中不合格有483戶，包含工業81戶、非工業301戶、泳池洗車三溫暖101戶等。