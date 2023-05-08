聽新聞
test
0:00 / 0:00
南化水庫梅雨進水曝光 台水公司：456戶兩度省水不合格
首波梅雨鋒面昨天南下，台南、高雄地區終於下起雨來，讓在地飽受乾旱之苦的民眾欣喜萬分，台灣自來水公司表示，受惠本波降雨，高雄水情已有相當改善，但每月用水逾千度大戶，連續兩次不合格，有456戶仍遭鉛封並持續勸導中。
經濟部水利署南區水資源局表示，受惠首波梅雨鋒面，南化水庫昨天0時起到今日12時的進水量，約有39.2萬噸，不過，目前高雄市的水情仍呈橙色燈號，因此，市區用水量逾千度的大戶，仍需繼續進行限水措施。
對此，台水公司第七區管理處副處長徐志宏指出，近期一周節水成效仍有限，每月用水千度以上大用戶有943戶，其中不合格有483戶，包含工業81戶、非工業301戶、泳池洗車三溫暖101戶等。
至於，每月未節省15%用水量的不合格483戶中，徐志宏指出，已對27戶開立勸導單，累計兩次不合格遭到祭出鉛封措施的用戶有456戶，台水公司將對，這些不合格業者持續採勸導及鉛封措施。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言