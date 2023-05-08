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男嬰黃疸飆高新手媽沒發現 醫療團隊緊急照顧治療讓他康復

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
李綜合醫院小兒科醫師余秋霖提醒，新生兒出生14天仍有黃膽要就醫。圖／李綜合醫院提供
李綜合醫院小兒科醫師余秋霖提醒，新生兒出生14天仍有黃膽要就醫。圖／李綜合醫院提供

台中一名新手媽媽，3月底生下男嬰，男嬰返家後幾天體重減輕、食慾不振，回診時大甲李綜合醫院醫療團隊驚覺不對，緊急檢查後發現黃疸指數飆高，男嬰立即住院治療，住院8天後已康復出院，新手媽媽說，孩子出生前險早產，安胎後才順利生產，她感謝醫療團隊，為人母親，只希望孩子平安長大。

大甲李綜合醫院婦產科醫師張文榮表示，這位新手媽媽懷孕在懷孕34周時，因肚痛回診，檢查發現肚子規律的收縮，有明顯早產現象，緊急進行安胎，住院4天後，最後順利在懷孕滿37周時足月生產。他提醒，孕婦在孕程當中，肚子有明顯規律腹痛，還有緊繃感、腰痠，甚至是輕微出血，都要注意，最好就醫檢查。

新手媽媽說，孩子出生後，和她一起回家坐月子，回家後沒幾天，她發現孩子食慾不振、喝奶就吐，沒有排便，主動致電醫院詢問護理人員，馬上把孩子帶到醫院看診。

嬰兒就診時護理人員發現皮膚偏黃，推測有黃疸，經檢查，黃疸指數達逾19 mg/dL(足月嬰兒正常黃疸指數平均不超過12mg/dL)，第二次再檢查又飆高超過20 mg/dL，醫師建議馬上住院治療。

小兒科主治醫師余秋霖說，黃疸是血球的代謝物，足月產的寶寶出生後2至3天出現黃疸，平均在第4到第5天達到高峰，約在1至2周消失，新生兒皆會有，是正常現象，但是如果寶寶喝奶不夠多則無法排洩黃疸，萬一黃疸指數過高，一定要接受檢查治療，黃疸過高可能會核黃疸，造成腦組織的的傷害。

余秋霖指出，一般新生嬰兒罹患的黃疸多屬於「生理性黃疸」，會自然消退，該案新生兒經過照光、補充輸液，逐漸恢復正常。若新生兒到第4周仍有黃疸，有可能是膽道閉鎖等肝膽疾病，媽媽可藉由國健署製發的兒童健康手冊內附的「嬰兒大便卡」對照嬰兒大便，新手媽媽不用過度緊張，只要多加留意就可以。

李綜合醫院照顧顧的嬰兒，黃疸飆高治療後恢復正常。圖／李綜合醫院提供
李綜合醫院照顧顧的嬰兒，黃疸飆高治療後恢復正常。圖／李綜合醫院提供
新手媽媽感謝李綜合醫院醫療團隊，讓寶寶恢復健康。圖／李綜合醫院提供
新手媽媽感謝李綜合醫院醫療團隊，讓寶寶恢復健康。圖／李綜合醫院提供

新手媽媽 嬰兒 指數

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