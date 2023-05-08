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超商桂花油醋雞肉沙拉檢出李斯特菌 竹縣要求12日前改善

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
超商與台酒聯名的桂花油醋雞肉沙拉，經抽查檢驗出李斯特菌。圖／嘉義縣政府提供
超商與台酒聯名的桂花油醋雞肉沙拉，經抽查檢驗出李斯特菌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義衛生局近日到超商、賣場、餐飲業，抽驗48件產品，發現超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」有食安疑慮，驗出不得檢出的「李斯特菌」為陽性，衛生標準不符合規定，經查產品來源為新竹縣。對此，竹縣衛生局回應，已要求該公司於5月12日前改正，將擇期複驗。

嘉義衛生局在4月11日在兩家便利商店抽檢「桂花油醋雞肉沙拉」，檢驗出「單核球增多性李斯特菌」陽性，與規定不符。衛生局推估，李斯特菌主要以食物為傳染媒介，在生食中不得檢出，可能是水質汙染、從業人員交叉汙染，將依違反食品衛生管理法要求限期改善。

竹縣衛生局表示，已經收到嘉義衛生局的函文，要求該公司限期改善，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。也依照第52條，針對違規產品後續將收回銷毀，保障消費者權益。

竹縣衛生局已要求自主管理廠區內食品衛生規範準則及食品安全管制系統的各項規定，於5月12日前改正，將擇期複驗。

衛生局 嘉義 超商

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