Youbike2.0一車難求、事故率高 去年肇事300件

台北市全面改為YouBike 2.0，增加大量站點，人車爭道、自行車事故隨之大增。去年北市發生在「人行道」上的自行車交通事故件數達300件，少數自行車騎士還肇逃；另外，目前Youbike 2.0仍「一車難求」，今年3月平均每車租借次數309次，比2月231次高出許多，周轉率達9.97次，議員要求北市府應提前將車輛全數購置完成，同時確保行人安全，降低自行車事故率。

北市交通局長謝銘鴻回應，Youbike 2.0編號要貼多大需要研議，而提醒行人優先也是可行方案，未來會再增加人車分道，學校附近增設牽行牌面，也可考慮舉發後違規記點，1個月內會與微笑單車公司討論可行性。

車輛不足問題，謝銘鴻說，今年底會先完成1780輛布設，讓無法借到車輛的狀況降低，而目前車輛數已達合約數量，不過要2025年才會到期，因此會考慮以新約或重談合約，加速處理缺車問題。

北市交通大隊統計，自行車交通事故件數去年創近5年新高，2022年事故件數達2756件，其中近5年「人行道」上因自行車造成騎士或行人受傷件數有300件。

王欣儀指出，現今走在「人行道」上不是被機車騎士按喇叭，就是被自行車騎士按鈴催趕，還有民眾走在人行道上卻被迎面而來的自行車撞倒摔傷，自行車騎士還肇事逃逸，不知從何舉證起，只能自認倒楣。

王欣儀表示，交通單位應拿出有效的管理辦法，比如可在Youbike的籃子前面及車尾的明顯處，清楚標示車輛編號，若騎士撞人逃逸，民眾可以記下車輛編號，配合悠遊卡租借記錄，順利找到肇事者加以舉發或提告，並在車籃內可加貼「行人優先」的警語，提醒使用者注意禮讓行人。交通局應該要站在行人角度思考，採取有效手段，確保行人安全及權益，減少事故發生。

根據最新數據，北市YouBike 2.0有1萬3000輛，今年3月平均每車租借次數309次，平均每車月租累計時間達7867.9分鐘，比今年2月231次、4433.4分鐘高出許多；YouBike 2.0日平均周轉率，今年3月日平均9.97次，較去年2月的2.8次高出3倍多。

王欣儀分析，站點擴增帶來的租借便利性，產生強大的使用需求，但到了場站借不到車的民眾不計其數，短短一年時間，平均周轉率逼近10次，顯示Youbike幾乎都一直在被使用，若不儘快增設車輛，因增設站點讓民方便就近使用的美意，很快就被車輛不足抵銷掉。