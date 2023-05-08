少子化對策開倒車 工會批衛福部刪「懷孕醫不值大夜班」規定

台灣人口已連續3年負成長，出生率全世界最低，「少子化」是公認的國危機，「少子化對策」也是蔡英文總統屢屢公開宣示的政策重點。然而，衛福部最近卻大開倒車，刪除醫學中心、區域醫院、地區醫院評鑑中「懷孕醫師不得值大夜班」的規定，引起醫師勞動團體反彈，將於母親節前夕召開記者會抗議。

台北市醫師職業工會秘書徐維琪表示，衛福部刪改這項規定，實際上就是為了增加醫院人力彈性、為醫院經營解套，但這只是對懷孕生子本來就很艱難的女醫師雪上加霜。工會針對上百位女醫師會員進行調查，8成都反對修改條文。

調查亦顯示，曾經懷孕的女醫師，有超過一半都認為懷孕期間的生理狀態並未獲得體諒，感覺到工作強度高於未懷孕時。還有近7成女醫師反映，是因為職場環境不友善，受限於單位人力狀況，才會不得不在懷孕期間值大夜班。

徐維琪表示，想要生育的女醫師，工作上面臨極大壓力，值班就是一個大問題，如果拜託同事幫忙，以後也要值更多班來還人情，這就會讓很多人不敢生小孩。衛福部透過立委回覆公會說，是因為勞基法第49條第一項被判定違憲，所以才刪除此規定，其實這種說法完全是曲解性別平權意旨。

徐維琪解釋，《釋字807》是針對勞基法第49條第一項，判定於午後10時至翌晨6時之時間內的工作，應該要讓女性勞工本身擁有同意權，而不是由工會來同意。然而，勞基法第49條第2項到第5項，並未被判定違憲，反而是保障「女工因健康或其他正當理由，不能於午後10時至翌晨6時之時間內工作者，雇主不得強制其工作。」

徐維琪表示，住院醫師已適用於勞基法，醫院應遵守勞基法第49條所有規定，評鑑也應該要比照勞基法，但其實現在就有許多醫院違法，違背懷孕住院醫師的意願，強迫值大夜班。衛福部此一修正，等於將此違法歪風就地合法，原本就不受勞基法保護的女性主治醫師，其保障之薄弱，就更不用說了。

徐維琪說，大部分醫師的勞動條件沒有法源保護，評鑑還要給醫院雇主更多彈性，醫療職場文化與體質只怕是一天天劣化，這究竟要「醫師媽媽」如何自立自強？工會預計本周三上午將與立委、民團共同召開記者會，譴責主管機關曲解性別平權意旨，呼籲相關保障提高至法律層級。

面對詢問，醫事司司長劉越萍今中午強調自己在開車，停車之後直到傍晚都沒有任何一分鐘的空檔，便匆匆掛上電話。