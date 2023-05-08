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星宇航廈戰火延燒 桃機前總座揭背後原因

遠見／ 文 / 吳婉瑜
桃園機場第三航廈預計2026年完工啟用，航廈使用分配至今喬不攏。聯合報系資料照片
桃園機場第三航廈預計2026年完工啟用，航廈使用分配至今喬不攏。聯合報系資料照片

搶航線、搶航廈到搶櫃位，三大國籍航空華航（2610）、長榮（2618）、星宇（2646）火線交鋒愈演愈烈，近日星宇K董親上火線，瞄準二航廈櫃位，恐將牽動長榮與華航敏感神經。戰火持續延燒。以後搭星宇可以在機場有更好櫃台嗎？請聽《遠見》專訪前桃園機場總經理一文解析。

星宇航空董事長張國煒針對第三航廈進駐爭議，日前交通部長王國材出面協調，拍板將根據航線分配，且已與業者簽訂保密協議。

只是，星宇重點部署的北美航線首站洛杉磯已於4月26日開航，繼洛杉磯之後，未來計畫每六至八個月新闢一個航點，星宇認為，台灣地理位置最適合作為東南亞中轉北美航線，因此具東南亞轉機便利性的第二航廈，報到櫃檯空間需求大，對此已向桃機表達希望移轉東南亞航線至第二航廈營運，增設二航廈的報到櫃檯。如此一來，傳出恐將牽動第二航廈經營已久的華航與長榮兩家航空公司運作。

星宇航空董事長張國煒。 聯合報系記者黃仲明／攝影
星宇航空董事長張國煒。 聯合報系記者黃仲明／攝影

桃機是如何分配各航空公司的報到櫃檯？星宇增設第二航廈報到櫃檯將牽動其他航空公司？

根據桃機統計，目前第一航廈有12個櫃檯島，共192櫃位；第二航廈則有26櫃檯島，共202櫃位（不含自助報到與自助行李託運櫃位）。

增設櫃台沒法規？桃機前總座：協商制行之有年

前桃機總經理、現任桃機董事林祥生指出，航空公司每年進行夏季與冬季兩次班表協調會議，也就是時間帶協商會議，協商單位包括桃機公司、航空業者、民航局、公部門團體等，桃機雖有櫃位申請辦法，但櫃位增設與位置調整，仍需透過各方協商而定，且已行之有年，其他國際機場的作法也多是如此。

林祥生形容，桃機與航空業者，就像百貨「物業管理者」與「設櫃廠商」的關係。因此，作為物業管理者決定航空公司報到櫃檯數量與位置，以企業經營角度思考，由「坪效」來決定，例如航班足夠綿密、載客量夠多、商業價值最高等；從公益面來說，則是能提供最多旅客服務、最大便利性等作為分配原則。反之，當航空公司擁有最好的位置，但坪效不佳就可能進行調動。

但更關鍵的爭點，恐怕是「黃金櫃位」。林祥生指出，以二航廈來看，12-15號出境門兩側是最好的「黃金櫃位」，目前最近的有華航和長榮，相信新進的航空公司，包括星宇也都想爭取離出境門最近的位置。

而第一、二航廈的服務量能確實吃緊。林祥生回憶2019年接任總經理時，平均一天出入境、加上轉機旅客量約13.3萬人次，「每天T1、T2塞滿人，更別說有大型團客時，整個機場毫無條理可言。」

智慧機場落後周邊國家

2026年，斥資近千億的第三航廈將落成啟用，這些問題能迎刃而解嗎？

林祥生建議，應先加速一二航廈智慧機場進程，提升服務效率，降低報到櫃檯負擔，也讓出入境像搭高鐵、捷運一樣自助又快速。桃機競爭對手，包括香港赤臘角、新加坡樟宜、南韓仁川、日本羽田、成田，上海浦東、北京大興等，皆先後推行Smart Airports（智慧機場），例如5G快速傳輸、ONE ID生物辨識等報到通關技術，加速機場服務效率；反觀桃機，機場報到、安檢等流程，大多仍仰賴人工作業，智慧化進程大多停留在POC（概念性驗證）階段。

再者，隨第三航廈啟用在即，三個航廈與報到櫃檯分配問題將逐一浮現，林祥生認為，應以更科學、有效的商業手法處理，包括重新盤整過去運量、各航線未來成長動能來決定如何調配。

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（本文出自2023.05.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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