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恐怖！超商和台酒聯名沙拉驗出李斯特菌 加熱才能滅菌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
超商與台酒聯名的桂花油醋雞肉沙拉，經抽查檢驗出李斯特菌。圖／嘉義縣政府提供
超商與台酒聯名的桂花油醋雞肉沙拉，經抽查檢驗出李斯特菌。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣衛生局近日到超商、賣場、餐飲業，抽驗48件產品，發現超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」有食安疑慮，驗出不得檢出的「李斯特菌」為陽性，衛生標準不符合規定，經查產品來源為外縣市，依違反食品安全衛生管理法辦理，交由該廠商所在縣市的衛生局查辦。

衛生局指出，李斯特菌主要以食物為傳染媒介，在生食中不得檢出，可能是水質汙染、從業人員交叉汙染，李斯特菌環境適應性強，在冷藏室4至10℃環境仍持續生長繁殖，需要加熱至72°C以上才可殺死，經查食品來源為外縣市，將依違反食品衛生管理法要求限期改善。

衛生局長趙紋華說，餐飲及食品業者應落實衛生管理，老人、免疫不全、抵抗力弱者等高風險族群應避免食用低溫保存之即食品，包括肉類加工品和生菜沙拉及未經殺菌程序的乳製品，若要食用，應在食用前充分加熱，預防吃下高風險食品。

衛生局 超商 低溫

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